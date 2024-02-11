На Украине отчитались, сколько тонн грузов удалось вывезти через Черное море - 11.02.2024 Украина.ру
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На Украине отчитались, сколько тонн грузов удалось вывезти через Черное море
На Украине отчитались, сколько тонн грузов удалось вывезти через Черное море - 11.02.2024 Украина.ру
На Украине отчитались, сколько тонн грузов удалось вывезти через Черное море
После прекращения действия "зерновой сделки" через Чёрное море было перевезено свыше 20 миллионов тонн грузов, сообщил руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Facebook*
2024-02-11T11:32
2024-02-11T11:32
новости
украина
зерновая сделка
зерно
порт южный
порт
одесса
суда
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В августе прошлого года Украина запустила временные маршруты для судов в Черном море. За это время маршрутом воспользовались более 700 судов, пишет министр. Суда выходили их Одессы, а также из Черноморского и Южного порта.Через&nbsp;"временные коридоры" в&nbsp;Черном море, появившиеся в&nbsp;августе прошлого года,&nbsp;Украина&nbsp;перевезла более 22&nbsp;млн тонн грузов, сообщил Кубраков.Украинское зерно ранее вывозилось из портов в рамках "зерновой сделки". 18 июля 2023 года она прекратила действие, о чём Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН.Президент России&nbsp;Владимир Путин&nbsp;подчеркнул, что в рамках соглашения обязательства, данные России, не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, украина, зерновая сделка, зерно, порт южный, порт, одесса, суда
Новости, Украина, зерновая сделка, зерно, порт Южный, порт, Одесса, суда

На Украине отчитались, сколько тонн грузов удалось вывезти через Черное море

11:32 11.02.2024
 
© AP / David Goldman
- РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP / David Goldman
Читать в
После прекращения действия "зерновой сделки" через Чёрное море было перевезено свыше 20 миллионов тонн грузов, сообщил руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Facebook*
В августе прошлого года Украина запустила временные маршруты для судов в Черном море. За это время маршрутом воспользовались более 700 судов, пишет министр. Суда выходили их Одессы, а также из Черноморского и Южного порта.
Через "временные коридоры" в Черном море, появившиеся в августе прошлого года, Украина перевезла более 22 млн тонн грузов, сообщил Кубраков.
Украинское зерно ранее вывозилось из портов в рамках "зерновой сделки". 18 июля 2023 года она прекратила действие, о чём Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в рамках соглашения обязательства, данные России, не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 03:45
Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспортаЕврокомиссар по сельскому хозяйству — поляк по происхождению — Януш Войцеховский в разгар пикировки между Варшавой и Брюсселем о правомерности введения Польшей эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию заявил о двойной выгоде России от споров внутри Европы.
 
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