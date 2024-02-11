На Украине отчитались, сколько тонн грузов удалось вывезти через Черное море
© AP / David Goldman
© AP / David Goldman
После прекращения действия "зерновой сделки" через Чёрное море было перевезено свыше 20 миллионов тонн грузов, сообщил руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Facebook*
В августе прошлого года Украина запустила временные маршруты для судов в Черном море. За это время маршрутом воспользовались более 700 судов, пишет министр. Суда выходили их Одессы, а также из Черноморского и Южного порта.
Через "временные коридоры" в Черном море, появившиеся в августе прошлого года, Украина перевезла более 22 млн тонн грузов, сообщил Кубраков.
Украинское зерно ранее вывозилось из портов в рамках "зерновой сделки". 18 июля 2023 года она прекратила действие, о чём Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в рамках соглашения обязательства, данные России, не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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