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Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале
Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале - 11.02.2024 Украина.ру
Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале
Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет... Украина.ру, 11.02.2024
2024-02-11T10:00
2024-02-11T10:00
2024-02-11T10:00
видео
россия
украина
сша
спецоперация
сво
конфликт
заморозка
владимир путин
такер карлсон
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет заморозить конфликт на Украине, оценил интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и высказался об отмене концертов Кристины Орбакайте в российских городах. 00:37 - кому нужна заморозка конфликта на Украине? 03:58 - в чём важность интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону? 06:11 - в чём особенность предстоящих выборов президента России? 12:24 - несостоявшиеся выборы президента Украины: в чём их значение? В частности, для России; 16:54 - отмена концертов Кристины Орбакайте в городах России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Украина, США, Спецоперация, СВО, конфликт, заморозка, Владимир Путин, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, президентские выборы, выборы, президент, отмена, Джо Байден, концерт, Сибирь, музыка, политика, война
Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале
Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет заморозить конфликт на Украине, оценил интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и высказался об отмене концертов Кристины Орбакайте в российских городах.
00:37 - кому нужна заморозка конфликта на Украине?
03:58 - в чём важность интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону?
06:11 - в чём особенность предстоящих выборов президента России?
12:24 - несостоявшиеся выборы президента Украины: в чём их значение? В частности, для России;
16:54 - отмена концертов Кристины Орбакайте в городах России.