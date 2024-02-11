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Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале

Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале - 11.02.2024 Украина.ру

Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале

Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет... Украина.ру, 11.02.2024

2024-02-11T10:00

2024-02-11T10:00

2024-02-11T10:00

видео

россия

украина

сша

спецоперация

сво

конфликт

заморозка

владимир путин

такер карлсон

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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет заморозить конфликт на Украине, оценил интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и высказался об отмене концертов Кристины Орбакайте в российских городах. 00:37 - кому нужна заморозка конфликта на Украине? 03:58 - в чём важность интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону? 06:11 - в чём особенность предстоящих выборов президента России? 12:24 - несостоявшиеся выборы президента Украины: в чём их значение? В частности, для России; 16:54 - отмена концертов Кристины Орбакайте в городах России.

россия

украина

сша

сибирь

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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