Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале - 11.02.2024 Украина.ру
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Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале
Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале - 11.02.2024 Украина.ру
Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале
Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет... Украина.ру, 11.02.2024
2024-02-11T10:00
2024-02-11T10:00
видео
россия
украина
сша
спецоперация
сво
конфликт
заморозка
владимир путин
такер карлсон
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет заморозить конфликт на Украине, оценил интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и высказался об отмене концертов Кристины Орбакайте в российских городах. 00:37 - кому нужна заморозка конфликта на Украине? 03:58 - в чём важность интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону? 06:11 - в чём особенность предстоящих выборов президента России? 12:24 - несостоявшиеся выборы президента Украины: в чём их значение? В частности, для России; 16:54 - отмена концертов Кристины Орбакайте в городах России.
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видео, россия, украина, сша, спецоперация, сво, конфликт, заморозка, владимир путин, такер карлсон, владимир зеленский, президентские выборы, выборы, президент, отмена, джо байден, концерт, сибирь, музыка, политика, война, видео
Видео, Россия, Украина, США, Спецоперация, СВО, конфликт, заморозка, Владимир Путин, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, президентские выборы, выборы, президент, отмена, Джо Байден, концерт, Сибирь, музыка, политика, война

Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале

10:00 11.02.2024
 
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о том, кто хочет заморозить конфликт на Украине, оценил интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и высказался об отмене концертов Кристины Орбакайте в российских городах.
00:37 - кому нужна заморозка конфликта на Украине?
03:58 - в чём важность интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону?
06:11 - в чём особенность предстоящих выборов президента России?
12:24 - несостоявшиеся выборы президента Украины: в чём их значение? В частности, для России;
16:54 - отмена концертов Кристины Орбакайте в городах России.
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАСпецоперацияСВОконфликтзаморозкаВладимир ПутинТакер КарлсонВладимир Зеленскийпрезидентские выборывыборыпрезидентотменаДжо БайденконцертСибирьмузыкаполитикавойна
 
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