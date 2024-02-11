Тульские десантники водрузили флаг над селом Веселое в ДНР

Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском

Сложно прогнозировать, будет ли армия РФ наступать дальше Веселого на Северском направлении. Возможно, это сковывающие действия, чтобы не дать ВСУ перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный