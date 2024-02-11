Тульские десантники водрузили флаг над селом Веселое в ДНР
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Тульские десантники водрузили флаг Российской Федерации селе Веселое в Донецкой Народной Республики, которое недавно освободили российские войска, сообщил корреспондент РИА Новости
"Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!" — сказал командир подразделения.
Тульские десантники установил флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Водружение флага бойцы поставили дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.
"Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши "партнёры", — рассказал один из бойцов.
Заместитель командира батальона пожелал всем военнослужащим крепости духа и новых побед.
В Минобороны РФ сообщали, что тульские десантники из состава Южной группировки войск 18 января при подтяжке авиации и артиллерии освободил село Веселое в ДНР.
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