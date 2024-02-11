Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович
Для Европейского союза финансирование Украины уже не инвестиция, а скорее обуза. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Для Европы это явно не инвестиция. Инвестицией проект был до мая 2022 года, когда была запланирована капитуляция России и начало получение бонусов”, - отметил эксперт.
По его словам, на Западе планировали агрессию ВСУ в Донбассе с одновременным переворотом внутри России. Там считали, что Москву удастся вынудить к косвенным репарациям, а также отказаться от Крыма, Донбасса и каких-то других территорий.
"Но добиться этого не удалось. Акция по колониальному захвату России стала убыточной", - заявил Мендкович.
Поэтому финансирование Украины — это никакая не инвестиция. Отбыть потраченные средства уже нереально, полагает Никита Мендкович.
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