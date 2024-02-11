Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович - 11.02.2024 Украина.ру
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Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович
Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович - 11.02.2024 Украина.ру
Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович
Для Европейского союза финансирование Украины уже не инвестиция, а скорее обуза. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
2024-02-11T04:20
2024-02-11T04:20
новости
никита мендкович
украина
евросоюз
инвестиции
россия
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"Для Европы это явно не инвестиция. Инвестицией проект был до мая 2022 года, когда была запланирована капитуляция России и начало получение бонусов”, - отметил эксперт.По его словам, на Западе планировали агрессию ВСУ в Донбассе с одновременным переворотом внутри России. Там считали, что Москву удастся вынудить к косвенным репарациям, а также отказаться от Крыма, Донбасса и каких-то других территорий."Но добиться этого не удалось. Акция по колониальному захвату России стала убыточной", - заявил Мендкович.Поэтому финансирование Украины — это никакая не инвестиция. Отбыть потраченные средства уже нереально, полагает Никита Мендкович.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053110114.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, никита мендкович, украина, евросоюз, инвестиции, россия
Новости, Никита Мендкович, Украина, Евросоюз, инвестиции, Россия

Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович

04:20 11.02.2024
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
Читать в
Для Европейского союза финансирование Украины уже не инвестиция, а скорее обуза. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Для Европы это явно не инвестиция. Инвестицией проект был до мая 2022 года, когда была запланирована капитуляция России и начало получение бонусов”, - отметил эксперт.
По его словам, на Западе планировали агрессию ВСУ в Донбассе с одновременным переворотом внутри России. Там считали, что Москву удастся вынудить к косвенным репарациям, а также отказаться от Крыма, Донбасса и каких-то других территорий.
"Но добиться этого не удалось. Акция по колониальному захвату России стала убыточной", - заявил Мендкович.
Поэтому финансирование Украины — это никакая не инвестиция. Отбыть потраченные средства уже нереально, полагает Никита Мендкович.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 10:24
Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредитМежду Европейским советом и Верховной Радой достигнута договоренность о создании нового фонда для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Об этом 6 февраля сообщил Европейский совет на своем официальном сайте
 
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