https://ukraina.ru/20240211/1053133080.html

Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович

Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович - 11.02.2024 Украина.ру

Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович

Для Европейского союза финансирование Украины уже не инвестиция, а скорее обуза. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

2024-02-11T04:20

2024-02-11T04:20

2024-02-11T04:20

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"Для Европы это явно не инвестиция. Инвестицией проект был до мая 2022 года, когда была запланирована капитуляция России и начало получение бонусов”, - отметил эксперт.По его словам, на Западе планировали агрессию ВСУ в Донбассе с одновременным переворотом внутри России. Там считали, что Москву удастся вынудить к косвенным репарациям, а также отказаться от Крыма, Донбасса и каких-то других территорий."Но добиться этого не удалось. Акция по колониальному захвату России стала убыточной", - заявил Мендкович.Поэтому финансирование Украины — это никакая не инвестиция. Отбыть потраченные средства уже нереально, полагает Никита Мендкович.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053110114.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, никита мендкович, украина, евросоюз, инвестиции, россия