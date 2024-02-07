https://ukraina.ru/20240207/1053124421.html

Никита Мендкович: ЕС забывает о ВСУ, малая Антанта готовит России стоп-лосс, Казахстан ждет толчка извне

Никита Мендкович: ЕС забывает о ВСУ, малая Антанта готовит России стоп-лосс, Казахстан ждет толчка извне - 07.02.2024 Украина.ру

Никита Мендкович: ЕС забывает о ВСУ, малая Антанта готовит России стоп-лосс, Казахстан ждет толчка извне

Все эти меры, которые сейчас пытается декларативно навязать Евросоюз (потолок цен на нефть или хранение всех средств от экспорта на европейских банковских счетах), — это меры, которые Запад заранее планировал против России

2024-02-07T07:48

2024-02-07T07:48

2024-02-07T10:41

интервью

украина

сво

всу

сша

европа

финансирование

казахстан

валерий залужный

нато

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Планировалась агрессия ВСУ в Донбассе с одновременным переворотом внутри России, в результате чего Москву удастся вынудить к косвенным репарациям, а также отказаться от Крыма, ДНР/ЛНР и каких-то других территорий. Но добиться этого не удалось. Акция по колониальному захвату России стала убыточной, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Никита, несмотря на внутриполитические проблемы во Франции и в Германии Евросоюз выделил Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро. К каким последствиям это может привести европейские власти и общество?— Учитывая, какое давление на Венгрию и карательные санкции в отношении Будапешта, которыми сопровождалось обсуждение выделение средств для Украины, в Европе назрел определенный политический кризис.Орбан — единственный политик, который последовательно и до конца проводил свою линию против участия в войне с Россией. Такой политикой Евросоюза недовольны в той же Словении, Италии и в Македонии. Тяготы войны, подорожание услуг ЖКХ и энергетических ресурсов, а также вывод промышленности из Европы — все это копится.Пока Брюссель удерживает ситуацию под контролем за счет эмиссии денег и поддержания определенных дотаций для населения. Но этот механизм начинает работать все хуже, из-за чего рано или поздно может наступить взрыв. На это указывают неудачные для евроцентристов выборы в Австрии и других странах, а также рост популярности немецкой националистической оппозиции.Я не могу сказать, когда все эти проблемы выстрелят чем-то конкретным. Это может продолжаться год или два. Это может вылиться в революционные потрясения или плановую замену элит. Это может вылиться в маневрирование нынешних элит, которые будут говорить о помощи Украине, но на самом деле будут пытаться выйти из войны и найти лекарство от экономического спада.США под предлогом внутреннего конфликта демократов и республиканцев ушли от этой темы. Последний проект, который обсуждает американский парламент, не предусматривает помощь Украине (только Израилю) в обмен на определенные шаги по укреплению безопасности на американской границе. Все бремя финансовой поддержки Киева переложили на Европу.Я не считаю, что нынешнее выделение средств серьезно поможет Украине. У противника накопилось слишком много проблем в тылу и на фронте. Но речь идет о том, что Европа сейчас должна справляться с тем, что ей на плечи взвалили США. Когда она решит сбросить эту ношу (это же не ее груз и не ее выгода), не знаю. Речь может идти о нескольких годах.— Мнения экспертов по поводу финансирования Украины Европой разделились. Кто-то считает, что это бремя и обуза. Кто-то считает, что это инвестиция. А вы что думаете по этому поводу?— Для Европы это явно не инвестиция. Инвестицией проект был до мая 2022 года, когда была запланирована капитуляция России и начало получение бонусов.Все эти меры, которые сейчас пытается декларативно навязать Евросоюз (потолок цен на нефть или хранение всех средств от экспорта на европейских банковских счетах) — это меры, которые Запад заранее планировал против России.Планировалась агрессия ВСУ в Донбассе с одновременным переворотом внутри России, в результате чего Москву удастся вынудить к косвенным репарациям, а также отказаться от Крыма, ДНР/ЛНР и каких-то других территорий. Но добиться этого не удалось. Акция по колониальному захвату России стала убыточной.Так что финансирование Украины — это никакая не инвестиция. Отбить потраченные средства уже нереально.— И как сейчас Запад будет вести войну против России после провала контрнаступа?— Я уже говорил, что США будут стараться минимизировать свое финансовое участие в поддержке киевского режима. Они полностью перебросили это бремя на Европу. А европейские власти не смогли от этого отказаться. Они протащили инициативу с 50 миллиардами евро (12 миллиардов в год), которые должны перечисляться Украине.Я считаю, что это последний серьезный шаг. Этот проект выделен на четыре года. До конца этого периода, при всем желании европейских элит, у них не хватит пороха.Они уже прописали, что в конце любого года этот проект может быть пересмотрен и отослан. Это будет сделано, когда политические издержки внутри Европы станут уже нетерпимыми. Европе потребуется выходить из войны любой ценой, иначе люди просто поправят или попросят. Потому что экономические проблемы, вызванные войной против России, будут только нарастать.— Украину в этом случае просто бросят? Или Запад найдет обходные пути ее поддерживать?— Это будет постепенное сбрасывание актива.Конечно, Запад прямо не скажет, что «эта операция для нас закончена». Этого придется ждать долго. Но постепенно будет урезаться и отменяться финансирование. Будет меньше уделяться внимание Украине в западных СМИ. Они попытаются превратить СВО в периферийный конфликт, а потом вообще забыть.Проблема в том, что быстрое продвижение российской армии может не дать времени на раскачку. И тогда речь может идти о более экстренных механизмах смены. И я не исключаю, что история с отставкой Залужного — это подготовка к этому.Может быть, европейцы сами пытаются спровоцировать внутриполитический кризис на Украине, чтобы использовать его в качестве повода для заявления: «В Киеве нет легитимной власти, мы не знаем, кого поддерживать. При всем сочувствии».Конечно, это моя гипотеза. Мне из Брюсселя никто о планах не докладывает. Более того, возможно, окончательного плана у них еще нет. Да, есть варианты, которые прорабатывают европейские эксперты и представители спецслужб. Но акта, который был бы согласован на самом верху и целостно осуществлялся Европой, пока нет. Пока есть только осознание проблем и способ путей их решения.— А конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует? Или это информационный вброс?— По моим данным, это реальное противостояние, которое затронуло разные слои украинской элиты. В связанных с Киевом зарубежных кругах по этому поводу выражается острая обеспокоенность.Вашингтон пока продолжает ставить на Зеленского. Не было санкции на его смещение. Но руководящим структурам НАТО крайне не нравится идея смещения Залужного, потому что это единственная адекватная фигура, способная вести войну с Россией в качестве главкома ВСУ.Буданова и Сырского на Западе не воспринимают всерьез. Сырский был причастен к ряду провальных операций, а у Буданова нет профильного военного образования и опыта. Его потолок — это командование ротой.— Что вы думаете о русофобии в Прибалтике и Польше? Это попытка получить как можно больше денег из бюджета ЕС? Или для России тут есть серьезные риски?— Это двойная игра.Запад в лице США и Великобритании хочет видеть малую Антанту или малое НАТО в составе прибалтийских республик и Польши, которая могла бы напрямую участвовать в войне с Россией или хотя бы оккупировать западные территории Украины, чтобы сделать то, что биржевики называют «стоп-лосс», — выйти из операции, остановив потерю средств из-за удешевления акций. Самим оккупировать территории, чтобы не дать России их занять.Прибалтика и Польша заинтересованы, чтобы им под это дело выделяли средство на расширение армии на приобретение оружия и на откаты с этих операций (обогащение самих национальных чиновников).Для военных специалистов этих стран война с Россией крайне нежелательно. Они понимают, что их армии не боеготовы, что эта война приведет к большим потерям и почти наверняка к большим политическим и территориальным потерям.Так что тут идет игра интересов США и этих стран. Страны хотят получать деньги и не воевать, а США хотят поменьше платить и использовать их в войне.Частично им это удалось, когда Польша бросала на Украину тысячи своих военнослужащих в качестве военных советников, что привело к резкому увеличению польских военных кладбищ. Варшаве это не понравилось. Поэтому она хочет и деньги получить, и в войне не участвовать.— Вы у себя в телеграм-канале писали о западной паутине, в которую попал Казахстан. Минэнерго республики опубликовало свежую статистику по нефтедобыче в стране, согласно которой казахстанские компании добывают только 30% черного топлива. Насколько Астана сейчас подвержена влиянию Запада? Могло ли такое произойти с Белоруссией в 2020 году?— Казахстан оказался в положении фактической экономической колонии Запада еще в 1990-е годы. Как и России, Казахстану навязывались соглашения о разделении продукции и невыгодные акты приватизации. Мы смогли большую часть этих вещей отыграть в 2000-е. У нашего руководства хватило на это политической воли. А Казахстан стал погрязать в этом глубже и глубже.Используя финансовый рычаг, Запад стал продавливать в качестве менеджеров граждан Великобритании и других западных стран на руководящие посты в госкорпорациях и фондах. А затем по программе обучения за рубежом стал продвигать и своих чиновников. Сейчас в руководстве Казахстана есть мощное лобби, которое любой ценой хочет защитить западные инвестиции.Это базируется и на их личных коррупционных интересах, и на их воспитании в западных вузах. Они там впитали комплекс национальной неполноценности и убежденность, что их нация не может развиваться без опеки колонизаторов. Это же лобби пытается склонить Казахстан не поддерживать СВО.Казахстанское общество в массе своей за нас. Но элита всячески саботирует процессы поддержки России. Бывали случаи арестов казахстанских антифашистов, которые участвовали в освобождении Донбасса.Я считаю, что завершение СВО запустит в том числе смену правящих элит Казахстана и удаление из него западного лобби. Если Казахстан в 1991 году взял курс на независимость, ему нужно двигаться к реальному суверенитету. Потому что Казахская ССР была более национальной и более свободной, чем нынешняя РК.Например, коллапс отопительной системы Казахстана этой зимой был связан с тем, что там невыгодно эксплуатируются природные ресурсы. Запад вывозит из республики всю валюту и у нее не остается оборотного капитала, чтобы элементарно приводить в порядок ТЭЦ, трубы и городскую инфраструктуру. В результате целые города остались без отопления.Резюмирую. Казахстан попал в эти колониальные сети и не может оттуда выбраться. И политического руководства республики на это не хватает силы воли. Они ждут толчка извне. В виде победы России в СВО.

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html

https://ukraina.ru/20240202/1053052154.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, сво, всу, сша, европа, финансирование, казахстан, валерий залужный, нато, польша, прибалтика