https://ukraina.ru/20240211/1030516821.html

Нацсомол без партии: 130 лет украинскому "Соколу"

Нацсомол без партии: 130 лет украинскому "Соколу" - 11.02.2024 Украина.ру

Нацсомол без партии: 130 лет украинскому "Соколу"

На рубеже XIX–ХХ веков "Сокол" был самым влиятельным массовым спортивно-политико-военизированным движением, основанным на принципах национализма. В некоторых странах он сыграл значительную самостоятельную политическую роль, не говоря уже о подготовке кадров различных националистических сил

2024-02-11T21:22

2024-02-11T21:22

2024-02-11T21:22

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Украинский "Сокол" был создан 11 февраля 1894 года.Вообще сокольское движение зародилось в Австро-Венгрии в начале 60-х годов XIX века. Зачинателем выступил Мирослав Тырш. Хотя его принято считать чехом, на самом деле он был скорее чешским фольксдойче (этнический немец – Ред.). На самом деле звали его Фридрих Тирш, а разговорным языком в семье был немецкий. Но вот незадача – Фридрих вырос убеждённым чешским националистом (чехи тогда были в составе Австро-Венгрии).В конце концов он окончательно решил превратиться в чеха, взял себе славянское имя Мирослав и чуть-чуть подправил фамилию, чтобы она звучала по-чешски.Тирш был вдохновлен революционной "Весной народов" 1848 года, а также идеями чешского национализма и панславизма. "Сокол" должен был стать средством сплочения чешской молодежи и её воспитания в "правильном" духе. Во-первых, как можно больше физкультуры и спорта, во-вторых, как можно больше любви ко всему чешскому.Организация была сильно политизированной, немцев и евреев в её ряды старались не принимать. Постепенно она переросла в силовое подразделение, занимавшееся охраной порядка на политических митингах союзных партий. Впоследствии значительная часть "соколов" составила элиту Чехословацкого легиона (к примеру, первый президент Чехословакии Томаш Масарик был выходцем из движения).Примеру чехов очень быстро последовали поляки. У них, разумеется, все строилось на любви к Польше. Центром польских "соколов" был австрийский Львов.Опять же, все это быстро переформатировалось в военизированное движение со стрельбами и подготовкой к боевым действиям. Правда, если чешскими "соколами" австрийцы воспользоваться не смогли (во время Первой мировой они перебегали к русским), то вот польские "соколы" как раз стали базой Польских легионов, воевавших на стороне Австро-Венгрии.Сокольское движение быстро распространилось по всем славянским странам, включая Россию. Там оно возникло в 1880-е годы.Звучит удивительно, но одним из учредителей русского гимнастического общества "Сокол" был писатель Антон Чехов. Активную финансовую поддержку начинанию оказывали братья Морозовы.Вообще, в России "Сокол" пользовался поддержкой на высшем уровне, например, активистом и популяризатором движения был сам Пётр Столыпин. Правда, политико-военизированная направленность восточноевропейских "Соколов" в России была задвинута на третий план в угоду широкой пропаганде разных видов спорта.В России "Сокол" был запрещён после революции, но его косвенное наследие сохранилось до сих пор и даже процветает. Речь о московском футбольном клубе "Спартак", который вырос на руинах футбольной команды "Сокол", в которой начинали свою карьеру братья Старостины. К слову, цвета "Сокола" — красно-белые.Теперь, после того как стало ясно, что это за "соколы", настало время перейти к конкретному — украинскому варианту движения и его характерным особенностям.Украинский "Сокол" появился одним из последних, почти через три десятилетия после чехов. Официальной датой создания считается 11 февраля 1894 года. Штаб-квартира "соколов"-украинцев была во Львове. К тому моменту там уже больше 20 лет существовало польское отделение, но оно принимало только поляков, за редкими исключениями.Создателем украинского движения стал архитектор Василий Нагорный, известный проектированием ряда церквей в Галиции. Его правой рукой и главным "мотором" движения был Владимир Лавровский — сын видного украинофильского юриста и общественного деятеля Юлиана Лавровского.Украинское сокольское движение с первых же мгновений существования оказалось расколото на две фракции: москвофилов, которые отстаивали традиционные для чешских "соколов" панславистские взгляды и ориентировались на Россию, и украинофилов, которые были более лояльны Австрии.Поначалу верх брали москвофилы, которым даже удалось вытеснить из организации Лавровского.Но всё изменилось в середине нулевых годов ХХ века, когда в руководство организации пробился Иван Боберский — по совместительству один из отцов-основателей знаменитого "Пласта", откуда вышла вся верхушка ОУН*.Боберский имел своеобразное хобби — украинизировать спортивные дисциплины.Скажем, называют во всем мире футбол — футболом, но это как-то не по-украински, пусть это будет "копаний мяч". Или, например, волейбол. Ну куда это годится? Пусть лучше будет "выдбиванка".В промежутках между сочинением новых терминов Боберский развил бешеную активность в Галиции. Если раньше "Сокол" насчитывал всего несколько "гнёзд" в городах, то Боберский обратил внимание на село. Результаты не заставили себя ждать: к началу 1910-х вся Галиция была опоясана сетью "сокольских гнезд", а украинофилы своим числом просто задавили москвофилов.С этого момента "Сокол" от гимнастики и физкультуры перешёл к более серьёзным вещам.В обязательную программу была введена военная подготовка, начались регулярные выезды на стрельбы. Движение завело тесные связи с националистами.Например, в руководящие органы "Сокола" вошел Лонгин Цегельский, известный активным участием в зачистке галицких русофилов и в проавстрийском Союзе освобождения Украины. Кстати, по совместительству он дальний родственник лидера праворадикальной партии "Свобода"* Олега Тягнибока.Кроме того, "соколы" поддерживали связь с российскоподданным украинским ультрарадикалом Николаем Михновским.Вполне логично, что в 1914 году именно "Сокол" стал базой для формирования отрядов сечевых стрельцов. Руководство организации, в том числе и сам Боберский, вошло в состав Боевой управы стрельцов, координирующей сечевиков, воевавших на стороне Австро-Венгрии.Первая мировая война и распад Австро-Венгрии сильно пошатнули позиции "Сокола".Поляки ему не благоволили, да и времена изменились. На смену "Соколу" пришли более совершенные организации. Например, скаутский "Пласт", который, в отличие от "соколов", прививал свои ценности не более-менее взрослой молодежи, а детям и подросткам, которые транзитом через него уходили прямиком в ОУН*.Без австрийской протекции и в условиях жесткой конкуренции "Сокол" захирел. Вторая мировая привела к фактическому концу украинского "Сокола". После войны он сохранился лишь в немногочисленных эмигрантских диаспорах в незначительных масштабах.Сегодня на Украине действует организация с таким же названием, возникшая как молодежное крыло той самой партии "Свобода"* Олега Тягнибока.* Экстремистская организация запрещённая в России

https://ukraina.ru/20200924/1029014024.html

https://ukraina.ru/20210913/1032235070.html

https://ukraina.ru/20190812/1024593130.html

https://ukraina.ru/20170411/1018521455.html

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Евгений Антонюк

история, львов, украинские националисты, xx век, история украины