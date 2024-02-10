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СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска

СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска - 10.02.2024 Украина.ру

СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска

Глава СК России Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки возможного нарушения прав несовершеннолетних в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ 10 февраля

2024-02-10T11:26

2024-02-10T11:26

2024-02-10T11:26

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В одном из развлекательных заведений Луганска несовершеннолетние в открытой одежде участвовали в конкурсе танцев на металлическом шесте (пилоне), заявили в пресс-службе СК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по ЛНР Ивану Буренкову доложить о ходе проверки и обстоятельствах инцидента, добавили в пресс-службе СК.Напомним, что на днях в одном из пивных баров Луганска выступили несовершеннолетние с танцами на пилоне. После обращение главы движения "Луганская гвардия", общественного деятеля Анастасии Пятериковой в Следственном комитете РФ по ЛНР была начата проверка.6 февраля на своей странице "ВКонтакте" общественница опубликовала видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала кадры Пятерикова.7 февраля в Следственном комитете Пятериковой сообщили, что ее обращение о проведении стриптиз-шоу с участием несовершеннолетних в баре рассмотрено следственным управлением СК РФ по ЛНР. В целях организации проверки изложенных доводов, обращение было направлено в следственный отдел по Артемовскому району города Луганска.

https://ukraina.ru/20240207/1053147321.html

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новости, ск рф, александр бастрыкин, луганск, лнр, нарушение, несовершеннолетние, россия, проверка