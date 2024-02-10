https://ukraina.ru/20240210/1053207422.html
Не наступлением и не убеждением. Военный эксперт о том, как Россия заставит ВСУ массово сдаваться в плен
Не наступлением и не убеждением. Военный эксперт о том, как Россия заставит ВСУ массово сдаваться в плен - 10.02.2024 Украина.ру
Не наступлением и не убеждением. Военный эксперт о том, как Россия заставит ВСУ массово сдаваться в плен
Лучший способ добиться ситуации, при которой ВСУ будут сдаваться в плен целыми подразделениями — уничтожить их штабы и командные пункты. Потеря управления будет этому способствовать. Об этом рассказал автор ТГ-канала Colonel Cassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2024-02-10T05:30
2024-02-10T05:30
2024-02-10T05:30
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Эксперт напомнил, что до этого ВС РФ наносили эффективные удары, которые зацепляли командный состав НАТО на Украине, а также высокопоставленных офицеров ВСУ, например, в Чернигове, где была поражена выставка со специалистами по дронам и заглубленный командный пункт.Нанесение потерь личному составу ВСУ тоже сильно снижает моральный дух и способствует сдаче в плен противника. Если люди и так не хотят воевать и видят происходящее, это придает им мотивацию сдаваться. Да, у них есть страх, что они побегут и их расстреляют. Поэтому надо разрушать систему управления киевского режима, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, пленные, нато, украина, удары, сво
Новости, Россия, ВСУ, Пленные, НАТО, Украина, удары, СВО
Не наступлением и не убеждением. Военный эксперт о том, как Россия заставит ВСУ массово сдаваться в плен
Лучший способ добиться ситуации, при которой ВСУ будут сдаваться в плен целыми подразделениями — уничтожить их штабы и командные пункты. Потеря управления будет этому способствовать. Об этом рассказал автор ТГ-канала Colonel Cassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что до этого ВС РФ наносили эффективные удары, которые зацепляли командный состав НАТО на Украине, а также высокопоставленных офицеров ВСУ, например, в Чернигове, где была поражена выставка со специалистами по дронам и заглубленный командный пункт.
"Охота за такими целями будет продолжаться. Просто Минобороны РФ не всегда считает нужным разглашать цели удара из соображений секретности", - констатировал Рожин.
Нанесение потерь личному составу ВСУ тоже сильно снижает моральный дух и способствует сдаче в плен противника. Если люди и так не хотят воевать и видят происходящее, это придает им мотивацию сдаваться. Да, у них есть страх, что они побегут и их расстреляют. Поэтому надо разрушать систему управления киевского режима, заключил собеседник издания.