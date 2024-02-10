США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине - 10.02.2024 Украина.ру
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США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине
США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине - 10.02.2024 Украина.ру
США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине
США возьмут деньги из "украинского пирога" для того, чтобы переложить их в "пирог" нелегальной миграции. Это суть компромиссного законопроекта по выделению помощи Украине, рассказал в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер
2024-02-10T08:10
2024-02-10T08:10
новости
украина
грег вайнер
сша
помощь
мигранты
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По словам эксперта, для США происходящее внутри страны несравнимо с тем, что делается на Украине."Решение миграционного кризиса важнее как минимум для 25 штатов Америки. Страдает пятерка крупнейших городов США, где население больше 100 миллионов человек, в том числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Денвер", - отметил Вайнер.По его данным, на 2012 года в США было 12 миллионов нелегалов. Сегодня эта цифра достигает 33 миллионов."Это же целая армия! Учитывая, что в Америке проживает 336 миллионов человек (на 2023 год), число неправовых мигрантов составляет 10% от американского населения", - сказал Грег Вайнер.Подробнее об этом можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053120513.html
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новости, украина, грег вайнер, сша, помощь, мигранты
Новости, Украина, Грег Вайнер, США, помощь, мигранты

США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине

08:10 10.02.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанккапитолий
капитолий - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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США возьмут деньги из "украинского пирога" для того, чтобы переложить их в "пирог" нелегальной миграции. Это суть компромиссного законопроекта по выделению помощи Украине, рассказал в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер
По словам эксперта, для США происходящее внутри страны несравнимо с тем, что делается на Украине.
"Решение миграционного кризиса важнее как минимум для 25 штатов Америки. Страдает пятерка крупнейших городов США, где население больше 100 миллионов человек, в том числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Денвер", - отметил Вайнер.
По его данным, на 2012 года в США было 12 миллионов нелегалов. Сегодня эта цифра достигает 33 миллионов.
"Это же целая армия! Учитывая, что в Америке проживает 336 миллионов человек (на 2023 год), число неправовых мигрантов составляет 10% от американского населения", - сказал Грег Вайнер.
Подробнее об этом можно прочитать здесь
6 февраля, 16:48
Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYTКиев хочет вернуть всю территорию, которую он контролировал до 2014 года, но это вряд ли произойдет, отмечает издание The New York Times 6 февраля в статье, в которой описывается лучшая и худшая версия будущего мира для Украины.
 
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