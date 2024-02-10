https://ukraina.ru/20240210/1053122293.html

США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине

США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине - 10.02.2024 Украина.ру

США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине

США возьмут деньги из "украинского пирога" для того, чтобы переложить их в "пирог" нелегальной миграции. Это суть компромиссного законопроекта по выделению помощи Украине, рассказал в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер

2024-02-10T08:10

2024-02-10T08:10

2024-02-10T08:10

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По словам эксперта, для США происходящее внутри страны несравнимо с тем, что делается на Украине."Решение миграционного кризиса важнее как минимум для 25 штатов Америки. Страдает пятерка крупнейших городов США, где население больше 100 миллионов человек, в том числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Денвер", - отметил Вайнер.По его данным, на 2012 года в США было 12 миллионов нелегалов. Сегодня эта цифра достигает 33 миллионов."Это же целая армия! Учитывая, что в Америке проживает 336 миллионов человек (на 2023 год), число неправовых мигрантов составляет 10% от американского населения", - сказал Грег Вайнер.Подробнее об этом можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053120513.html

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новости, украина, грег вайнер, сша, помощь, мигранты