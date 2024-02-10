США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине
США возьмут деньги из "украинского пирога" для того, чтобы переложить их в "пирог" нелегальной миграции. Это суть компромиссного законопроекта по выделению помощи Украине, рассказал в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер
По словам эксперта, для США происходящее внутри страны несравнимо с тем, что делается на Украине.
"Решение миграционного кризиса важнее как минимум для 25 штатов Америки. Страдает пятерка крупнейших городов США, где население больше 100 миллионов человек, в том числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Денвер", - отметил Вайнер.
По его данным, на 2012 года в США было 12 миллионов нелегалов. Сегодня эта цифра достигает 33 миллионов.
"Это же целая армия! Учитывая, что в Америке проживает 336 миллионов человек (на 2023 год), число неправовых мигрантов составляет 10% от американского населения", - сказал Грег Вайнер.
Подробнее об этом можно прочитать здесь
6 февраля, 16:48Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYTКиев хочет вернуть всю территорию, которую он контролировал до 2014 года, но это вряд ли произойдет, отмечает издание The New York Times 6 февраля в статье, в которой описывается лучшая и худшая версия будущего мира для Украины.