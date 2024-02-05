https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html

Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ

Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ

Россия показала себя миролюбивой страной, когда радушно приняла американского журналиста Такера Карлсона в Москве. Компромисс по финансированию Киева может быть найден за счет изъятии денег из "украинского пирога" в 60 миллиардов в пользу суммы на решение вопроса нелегальной миграции в США

2024-02-05T17:17

2024-02-05T17:17

2024-02-05T17:55

интервью

сша

украина

россия

такер карлсон

военная помощь

деньги

миграционный кризис

ес

валерий залужный

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Сенат США 5 февраля согласовал компромиссный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму более 118 миллиардов долларов, пишет сайт американского законодательного органа. Часть средств предназначена на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление южной границы США. В Палате представителей республиканцы назвали данный документ "предательством американского народа". Половину денег для Киева предлагают потратить на новые контракты с американскими оборонными предприятиями и на пополнение собственных арсеналов. То есть "украинские" средства, по сути, останутся в США.— Грег, Штаты вновь пытаются договориться о дополнительных деньгах для Киева, чего не получается сделать с октября прошлого года. Удастся ли сейчас?— Во-первых, похоже на то, что пакет помощи Израилю в 17,5 миллиардов долларов будет заголосован отдельно. В Сенате и Конгрессе — мощное еврейское лобби. Израиль находится в состоянии активной фазы военных действий против ХАМАС. Есть шанс, что начнутся военные действия против "Хезболлы".Во-вторых, как я уже говорил ранее в интервью, обсуждение по Украине плотно привяжут к ситуации на границе с Мексикой — как того требуют спикер Конгресса Джонсон и экс-президент Трамп. На кону стоит фактически их политическая судьба. Тем более, что Трамп поставил пик своей избирательной кампании на ситуацию с нелегальными мигрантами.Поэтому сейчас идет битва за выигрыш в избирательной кампании. Если победят трамписты (а их шансы высоки), тогда помощь Украине будет опять отложена.— Первоначальное голосование по компромиссному законопроекту по ожидается в середине этой недели. Вы по-прежнему считаете, что Украина не получит запрашиваемой суммы денег?— Я думаю, что компромисс будет найден на изъятии денег из "украинского пирога" (60 миллиардов) в "пирог" нелегальной миграции (плюс к к запрошенным 20 миллиардам).Для США происходящее внутри страны не сравнимо с тем, что делается на Украине. Решение миграционного кризиса важнее как минимум для 25 штатов Америки. Страдает пятерка крупнейших городов США, где население больше 100 миллионов человек, в том числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Денвер.По разным подсчетам на 2012 год в США было 12 миллионов нелегалов. Сегодня эта цифра достигает 33 миллионов. Это же целая армия! Учитывая, что в Америке проживает 336 миллионов человек (на 2023 год), число неправовых мигрантов составляет 10% от американского населения.— За счет кого может решиться данный вопрос? Байдена, Трампа, Джонсона?— Политическая судьба спикера Конгресса имеет абсолютно ключевое место. А он, естественно, поддерживает Трампа, благодаря которому получил свою должность. Но посмотрим. Возможно, найдутся какие-то умеренные республиканцы, которые поддержат демократов. Хотя, я уверен, что республиканцы будут стоять насмерть.— Страны ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Как относиться к тому, что Виктор Орбан решил не блокировать выделение денег Украине?— Ну, а как ему быть? Словакский коллега не поддержал Орбана. Видимо, последний почувствовал, что правильнее будет сдать позиции — иначе евролидеры ему руки оторвут. Я также уверен, что на поведение Орбана сильное влияние оказала венгерская оппозиция.— Помощь ЕС Украине, это, по сути, займ под космические проценты. Когда и чем Киеву придется платить?— Я думаю, Украина надеется на реструктуризацию долгов. Так, например, Россия списала на сотни миллиардов долги африканских стран. Отдавать такие сумасшедшие деньги Киев точно не готов. Если только там не произойдет какого-то чуда с украинской экономикой, и на нее посыплется дождь из миллиардов долларов.— Эстония передала для ВСУ очередную партию военной помощи. Польша выделила кредит на совместное производство оружия с Украиной. Европа будет поставлять оружие Киеву до тех пор, пока не закончатся украинцы, способные его держать? Сколько еще это продолжится?— Во-первых, раскручивается тема того, что страшная Россия нападет на Европу. А Украина якобы единственный барьер и защита европейцев от нас. Вот тут как раз я считаю, что необходимо усилиться нашим дипломатам — необходимо убеждать европейцев, что это не так.Во-вторых, западные государства, конечно, зарабатывают на этом. Эквадор передал США на 200 миллионов долларов старой российской техники — в обмен на новые вооружения от США. Несмотря, на российский протест. С этим тоже необходимо тщательное работать — в том числе по дипломатическим каналам.— Знаменитый американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Что значит его визит в Москву для США с политологического ракурса?— Вряд ли это событие как-то повлияет на имидж США в мире. Какой-то особой истерики по поводу поездки Карлсона в Россию в американской прессе не наблюдается. На эту тему полтора конгрессмена высказались.Журналист надеется на интервью с Владимиром Путиным, которое (если состоится) принесет бешеный рейтинг и многочисленных спонсоров программе Такера и ему самому. Хотя он и сейчас чуть ли не самый популярный журналист в мире.Что мне нравится в этой истории: Россия показала себя демократической страной, которая ни на кого нападать не собирается. Не страшной, не агрессивной. В Москву приехал один из ведущих журналистов Америки. Он спокойно пересек границу. Его видели на балете "Спартак". Он собирается идти в Кремль просить интервью с президентом России. Это правильное решение российской пропаганды.— Осмелится ли Зеленский уволить главу ВСУ Валерия Залужного?— Вопрос об его отставке стоит в повестке. Видимо, ведутся переговоры с украинским генералитетом, в том числе с потенциальным новым начальником украинской армии. Я думаю, сейчас договариваются также и с самим Залужным — чтобы все это не полыхнуло скандалом. Валерий Залужный — военный человек, который обязан подчиняться Зеленскому. Статус-кво должен быть соблюден. А нынешний главком ВСУ нарушил его: дал интервью без разрешения Зеленского западному СМИ.Учитывая то, что в ближайшее время на Украине выборов президента не ожидается, предполагаю, что вся эта история для Зеленского довольно быстро пройдет и погаснет. Тем более, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Вашингтон не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Валерия Залужного, потому что это суверенное право Украины.— Владимир Путин потребовал международного расследования крушения Ил-76 с украинскими пленными. Как считаете будет ли какая-то реакция мирового сообщества?— Что-то пока не видно никакой реакции. Ни одна международная организация не отреагировала на это дело.Кстати, в Киеве на днях прошел антинацистский марш. Это доказывает, что украинцы видят, что им есть, с кем бороться. И, главное, это лишний раз подтверждает, что все заявления России о существовании нацистского вызова в Украине — не просто заявления. Это серьезно, раз уже сама киевская общественность требует искоренить нацизм.Мне кажется, нам стоит еще больше уделять внимания таким вещам, писать об этом и тоже выходить на митинги.— Что думаете о лишении наших фигуристов золотых медалей?— Видимо, была слабая адвокатская поддержка. Нужно юристов привлекать посильнее. Вспомните, дело ЮКОСа. Верховный суд Нидерландов отменил выплаты Россией бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС более 50 миллиардов долларов. Нашли же мощнейшую фирму, которая все это "отбила".Или, вспомните суд над американским футболистом и актёром афроамериканцем О. Джей Симпсоном, который был обвинён в убийстве своей экс-жены и её приятеля. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии (более 9 месяцев). Такого рода преступления предусматривают смертную казнь. А Симпсона оправдали!Вся Америка была объединена мыслью, что он виновен. Но его оправдали, потому что работала сверхпрофессиональная команда адвокатов.В случае со спортсменами, возможно, пожалели немножко бюджет. Что касается дела Валиевой — это смешно. Ее защита утверждала, что запрещенное вещество попало к ней через пирожное, приготовленное дедушкой. В таких делах важны более серьезные факты для суда. Реальные доводы, мощная адвокатская поддержка, защита, доказательства и так далее.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240203/1053053115.html

https://ukraina.ru/20240201/1053016061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, россия, такер карлсон, военная помощь, деньги, миграционный кризис, ес, валерий залужный, всу, ил-76, международная политика