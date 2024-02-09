https://ukraina.ru/20240209/1053199804.html

Дмитрий Бабич: Путин рискнул и в интервью Такеру Карлсону вооружил мыслящих людей на Западе

Дмитрий Бабич: Путин рискнул и в интервью Такеру Карлсону вооружил мыслящих людей на Западе - 09.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Путин рискнул и в интервью Такеру Карлсону вооружил мыслящих людей на Западе

Не на эмоции делает ставку Россия в своем споре с Западом. Она делает ставку на факты, то есть предлагает намного более подробную картину мира того, что происходило, что к этому привело, чем та, которая есть в западных СМИ, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2024-02-09T13:42

2024-02-09T13:42

2024-02-09T14:27

интервью

владимир путин

такер карлсон

запад

идеология

экономика

россия

украина

сми

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. В соцсети X видео посмотрели 54 миллиона раз всего за шесть часов.- Дмитрий, судя по количеству просмотров западный обыватель устал от нарративов, которые продвигают его СМИ, и ищет альтернативную информацию. Так ли это?- Это правда. Тем более что это очень простые нарративы, и они приспособлены к мышлению западного человека. Поэтому наш президент рискнул и предпочел правду понятности, когда предпослал ответам на главные вопросы Такера Карлсона пространную историческую справку. Очевидно, для Путина важна полная картина. Самые терпеливые зрители на Западе это посмотрят. Но не надо забывать, что западный зритель, читатель приучен к мышлению дайджестами, поэтому тут был определенный риск.Эта история показывает, что Россия ставит на знание. Не на эмоции делает ставку Россия в своем споре с Западом. Она делает ставку на факты, то есть предлагает намного более подробную картину мира того, что происходило, что к этому привело, чем та, которая есть в западных СМИ. Надеюсь, что кошмар военных действий, которые идут два года, подвигнет и западного читателя, и западного зрителя постараться вникнуть в эту историю.- А что станет следствием этого? На западе будут больше голосовать за условно пророссийские партии или за собственных "почвенников", а не неолибералов?- Быстрых изменений на западе при сохранении общей нынешней идеологии ожидать не приходится. Этот процесс займет годы. Упрощенный нарратив, который я вам описывал, основан на ультралиберальной идеологии, которая не зря называется тоталитарной, слово "тоталитарный" в переводе означает "полный". У этой идеологии, как у марксизма-ленинизма, есть ответ на любой вопрос. Часто неправильный, примитивный, но он есть. Поэтому часто люди, которые возражают этой идеологии, напоминают подростков из перестроечных фильмов, когда кино боролось со стереотипами советской пропаганды.В тех фильмах были подростки, которые странным образом вели себя, задавали учителям неудобные вопросы. Так же и сейчас люди, которые на Западе возражают этой идеологии, говорят несуразные вещи. Но это от отчаяния, от того, что у них нет доступа к СМИ, от того, что они вынуждены обращаться к людям, которые не верят в эту целостную вроде бы идеологию, но не могут сформулировать, какова альтернатива.Путин действительно знает историю российско-украинских отношений. Он напомнил события 90-х годов, 2000-х. Он постарался западных мыслящих людей вооружить фактами, чтобы они могли возражать ультралиберальной идеологии. Поэтому была такая истерика накануне этого интервью, и сейчас они его истерически пытаются комментировать. Для этого находят польских или пропольских историков, которые говорят, что все неправда. Но мы знаем ходы в этой шахматной партии. Они будут говорить, что Богдана Хмельницкого обманули, что его наследник Выговский воевал с Москвой. У них тоже есть свой набор фактов, но убедит только тех, кто продолжает следовать ультралиберальной идеологии.Но эта идеология дает сбои, самое главное – в экономике. Если бы она была правильной, то США и Евросоюз процветали бы, потому что старт у этой идеологии в начале 90-х был очень выгодный. Она победила в очень богатых и успешных странах, где когда-то первым победило научное мировоззрение. Но сейчас эти страны беднее относительно Юго-Восточной Азии, Китая. Но если это правильная идеология, почему она не дает практического результата? Вот главный вопрос, который задают западные избиратели.А второй вопрос, если эта идеология единственно правильная, почему так много войн, ведь она должна примирить весь мир? В ответ на это говорят, что это прекрасная идеология, поэтому ей сопротивляются всякие диктаторы. Но это можно было продавать во времена Саддама Хуссейна, но покупать это до бесконечности люди не готовы, поэтому будут слушать интервью Такера Карлсона с Путиным.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html

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Денис Рудометов

интервью, владимир путин, такер карлсон, запад, идеология, экономика, россия, украина, сми