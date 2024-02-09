Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
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Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ
Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ
Смена главнокомандующего ВСУ не изменит ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-02-09T13:26
2024-02-09T13:26
новости
украина
россия
дмитрий песков
валерий залужный
александр сырский
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления."Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.
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новости, украина, россия, дмитрий песков, валерий залужный, александр сырский
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Валерий Залужный, Александр Сырский

Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ

13:26 09.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Смена главнокомандующего ВСУ не изменит ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы не думаем, что это фактор, который может изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей", - заявил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления.
"Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
12:31
От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУНесмотря на все опасения относительно рисков отставки весьма популярного главкома Валерия Залужного, никаких особых последствий не было
 
НовостиУкраинаРоссияДмитрий ПесковВалерий ЗалужныйАлександр Сырский
 
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Заголовок открываемого материала
15:26Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
15:25Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов
15:05Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
14:43Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"
14:12Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность
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13:36Залужный и Буданов* получили звание Героя Украины. Эксперт объяснил, почему именно сейчас
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13:26Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ
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13:00Обыски в Киево-Печерской лавре, блокада границы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 февраля.
12:45Песков рассказал о самой важной реакции для Путина на интервью Карлсону
12:41"Умный Ганс" во главе ВСУ, как свидетельство состоявшейся катастрофы
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12:31От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ
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