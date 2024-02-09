Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ
Смена главнокомандующего ВСУ не изменит ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы не думаем, что это фактор, который может изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей", - заявил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления.
"Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.