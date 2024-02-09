https://ukraina.ru/20240209/1053198645.html

Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ

Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру

Не изменит ход СВО: Песков прокомментировал смену главкома ВСУ

Смена главнокомандующего ВСУ не изменит ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-02-09T13:26

2024-02-09T13:26

2024-02-09T13:26

новости

украина

россия

дмитрий песков

валерий залужный

александр сырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_d8751a5be9f1e3f5ed3f8578411ec330.jpg

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления."Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240209/1053195996.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дмитрий песков, валерий залужный, александр сырский