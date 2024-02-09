https://ukraina.ru/20240209/1053198274.html

Обыски в Киево-Печерской лавре, блокада границы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 февраля.

Обыски в Киево-Печерской лавре, блокада границы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 февраля. - 09.02.2024 Украина.ру

Обыски в Киево-Печерской лавре, блокада границы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 февраля.

Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру. Поляки начали блокировать один из участков границы с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-09T13:00

2024-02-09T13:00

2024-02-09T15:25

хроники

эксклюзив

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Об обыске сообщил адвокат Никита Чекман."Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли сотрудники СБУ с целью проведения обыска", - написал он в своём телеграм-канале в 07:07.Цель обыска он не сообщил.Позднее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбе сообщило, что обыски связаны с протестами верующих против произвола властей."По словам источника, СБУ пришла к церковнику, который, по их данным, координировал <...> акции протеста при возвращении имущества Лавры государству", - сообщило издание.Примечательно, что перед обысками на Украинскую православную церковь, а точнее — на остающихся в Киево-Печерской лавре православных монахов, была проведена информационная атака. 5 и 8 февраля "Украинская правда" и "ТСН" выпустили большие репортажи о монастыре, в которых критиковали монахов и руководство УПЦ.Помимо информационных атак, церковь атакуют и физически. Так, 6 февраля стало известно об избиении настоятеля Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополита Лонгина."Произошло это в ночь на 22 января, постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остается на милость и суд Божий", - рассказал сам Лонгин.Ранее, в мае СБУ обвинила митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической "Православной церкви Украины", в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре настоятель Банченского монастыря получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в монастырь. Настоятель вместе с верующими встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.Блокада границыПольские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медыка - Шегини"."Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Около 10:10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги. Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать", - заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.Он также сообщил, что на других направлениях, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.Ранее польские фермеры сообщили о возобновлении блокады украино-польской границы. Причина — решение ЕС о продлении льготного режима для экспорта украинской аграрной продукции.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 40 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на горловском — 24 обстрела, на ясиноватском и волновахском направлениях — по 1 обстрелу, выпустив 134 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 19 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Старая Збурьевка — 2; Козачьи Лагеря — 3; Днепряны — 4; Новая Маячка — 2; Корсунка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о большой угрозе украинских FPV-дронов в регионе."Вот такими FPV-дронами вчера противник атаковал село Чернянка Каховского округа. Изделия, сделанные на коленке, срабатывают через раз — и то, если не будут сбиты, как на фото. Низкое качество своих дронов враг пытается компенсировать массовостью их применения. Военные имеют достаточно средств для отражения нападений с воздуха. Однако террористическая угроза для мирных жителей населённых пунктов вблизи ЛБС всё равно остаётся", - написал Сальдо в своём телеграм-канале, опубликовав фото дронов.Утром 9 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в селе Нехотеевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. В селе Бессоновка системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное – в одном многоквартирном доме повреждена кровля, пострадали 16 частных жилых домовладений, 19 автомобилей, одно производственное помещение, гараж и хозпостройка. В Новосадовском сельском поселении повреждения выявлены в трёх частных домовладениях, также повреждена крыша социального объекта и один автомобиль. В Майском сельском поселении повреждена кровля в одном частном домовладении, в Стрелецком сельском поселении повреждён один автомобиль", - писал Гладков.В Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 2 прилета. Пострадавших и разрушений не было.В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 11 миномётных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.В Краснояружском районе в селе Староселье с БПЛА был сброшен осколочный боеприпас. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Ржевка выпущено 14 снарядов кассетного типа из РСЗО "Вампир". Пострадали пять человек. У одного мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, у второго – осколочное ранение левого бедра, у третьего – осколочное ранение обоих бедер и левой верхней конечности, у женщины ранение печени, ещё у одной пострадавшей – осколочное ранение правого бедра и голени. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь. Различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, также повреждены 7 автомобилей. В селе Новая Таволжанка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Один из дронов-камикадзе атаковал рейсовый автобус с мирными жителями. В результате взрыва есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения ноги. Вся необходимая помощь мужчине оказана, и он отпущен на амбулаторное лечение домой. Помимо автобуса в селе повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Середа выпущено 12 миномётных снарядов, по хутору Мухин – 4 миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Также в Яковлевском городском округе в селе Гостищево после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в районе железнодорожного вокзала из-за падения осколков произошло провисание контактной линии электросети. Пострадавших не было. В пути следования был приостановлен поезд Белгород – Санкт-Петербург. В настоящий момент контактная линия восстановлена. Поезда ходят согласно расписанию.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240209/1053191126.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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