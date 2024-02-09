https://ukraina.ru/20240209/1053192712.html

Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели

Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели - 09.02.2024 Украина.ру

Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели

Первый платеж из фонда для Украины Евросоюз может перевести Киеву уже в первой половине марта. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели в интервью газете Financial Times

2024-02-09T10:17

2024-02-09T10:17

2024-02-09T10:17

новости

евросоюз

финансовая помощь

украина

реформы

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При этом остальная часть поддержки будет привязана к выполнению Киевом требований по проведению реформ, уточнил он."Для промежуточного финансирования ... наша цель - первая половина марта ... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США... Таким образом, мы вернемся на правильный путь ... и поможем украинцам справиться с их финансовыми трудностями", - заявил Вархели.По его словам, после того, как первый платеж будет произведен, начнется работа на создании плана "деньги за реформы", по которому Украина получит оставшиеся 50 млрд евро ежеквартальными платежами."Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины", - отметилВархели.Как сообщало издание Украина.ру, решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро лидеры ЕС приняли на саммите 1 февраля.Тем временем в Сенате США законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.

https://ukraina.ru/20240208/1053174325.html

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новости, евросоюз, финансовая помощь, украина, реформы