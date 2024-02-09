https://ukraina.ru/20240209/1053192712.html
Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели
Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели - 09.02.2024 Украина.ру
Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели
Первый платеж из фонда для Украины Евросоюз может перевести Киеву уже в первой половине марта. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели в интервью газете Financial Times
2024-02-09T10:17
2024-02-09T10:17
2024-02-09T10:17
новости
евросоюз
финансовая помощь
украина
реформы
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При этом остальная часть поддержки будет привязана к выполнению Киевом требований по проведению реформ, уточнил он."Для промежуточного финансирования ... наша цель - первая половина марта ... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США... Таким образом, мы вернемся на правильный путь ... и поможем украинцам справиться с их финансовыми трудностями", - заявил Вархели.По его словам, после того, как первый платеж будет произведен, начнется работа на создании плана "деньги за реформы", по которому Украина получит оставшиеся 50 млрд евро ежеквартальными платежами."Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины", - отметилВархели.Как сообщало издание Украина.ру, решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро лидеры ЕС приняли на саммите 1 февраля.Тем временем в Сенате США законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.
https://ukraina.ru/20240208/1053174325.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евросоюз, финансовая помощь, украина, реформы
Украина может получить первую часть помощи от Евросоюза уже в марте - Вархели
Первый платеж из фонда для Украины Евросоюз может перевести Киеву уже в первой половине марта. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели в интервью газете Financial Times
При этом остальная часть поддержки будет привязана к выполнению Киевом требований по проведению реформ, уточнил он.
"Для промежуточного финансирования ... наша цель - первая половина марта ... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США... Таким образом, мы вернемся на правильный путь ... и поможем украинцам справиться с их финансовыми трудностями", - заявил Вархели.
По его словам, после того, как первый платеж будет произведен, начнется работа на создании плана "деньги за реформы", по которому Украина получит оставшиеся 50 млрд евро ежеквартальными платежами.
"Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины", - отметилВархели.
Как сообщало издание Украина.ру, решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро лидеры ЕС приняли на саммите 1 февраля.
Тем временем в Сенате США законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.