https://ukraina.ru/20240209/1053191126.html

Самое популярное интервью, "генерал-катафалк" во главе ВСУ. Главное на Украине на утро 9 февраля

Самое популярное интервью, "генерал-катафалк" во главе ВСУ. Главное на Украине на утро 9 февраля - 09.02.2024 Украина.ру

Самое популярное интервью, "генерал-катафалк" во главе ВСУ. Главное на Украине на утро 9 февраля

Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в первые же пятнадцать минут набрало свыше миллиона просмотров. Новым главкомом Вооружённых сил Украины стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский

2024-02-09T09:40

2024-02-09T09:40

2024-02-09T09:41

эксклюзив

хроники

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Интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон, как и обещал, опубликовал на своём сайте и в соцсети Х в 02:00 по Москве. Среди смотревших интервью был и владелец соцсети Илон Маск. Как показывал счётчик его соцсети, в первые же 15 минут количество просмотров достигло 1,2 млн.В интервью президент России коснулся и тем, связанных с Украиной. Так, начал Путин с экскурса в историю. Он дал обстоятельную историческую справку, кратко пересказав историю Киевской Руси, взаимоотношений Московского царства с соседями, событий XVII века, когда Левобережная Украина воссоединилась с Россией."Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которые мы сейчас называем Украиной. <...> Здесь копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память", - президент протянул журналисту папку.Рассказал и о последующих событиях, вплоть до конца XX век.Позднее Путин также остановился на этапах в истории независимой Украины. Он рассказал о Майдане 2004 года, приходе к власти Виктора Ющенко, саммите в Бухаресте в 2008 году, на котором Украину и Грузию позвали в НАТО, а также о приходе к власти Виктора Януковича, Соглашении об ассоциации Украины с ЕС и втором Майдане.Говоря о последнем, Путин отметил, что Вашингтон просил Москву "успокоить" украинского президента, пообещав в ответ усмирить оппозицию."Янукович не применил, как просили нас американцы, ни Вооружённых сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? – хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединённых Штатов", - произнес он.После Путин рассказал также о Минских соглашениях. По его словам, " я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять"."Я был уверен абсолютно, и сейчас вам скажу: я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было ещё уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут. <...> Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", - отметил Путин.Но в конечно итоге Россия была вынуждена защищать своих людей.На вопрос журналиста, достигнуты ли цели спецоперации, президент России ответил отрицательно. Например, не состоялась денацификация. При этом, подчеркнул он, всего можно достичь путём переговоров. Правда, украинские власти сами себе запретили их вести.Под конец интервью Путин опять вернулся к теме Украины."Понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну ещё поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернёмся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять, вернёмся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли, вернемся к Декларации о независимости Украины, где она провозгласила себя нейтральным государством. Вернёмся к тому, что базы НАТО и американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернёмся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Бессмысленно, правда? Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте её. Мы готовы. Чего ещё-то?" - отметил Путин.По его словам, рано или поздно договориться с Украиной удастся."Всё равно отношения между народами восстановятся", - заявил президент России.Потребуется много времени, но это, подчеркнул Путин, произойдёт."Генерал-катафалк"За несколько часов до выхода интервью с Путиным президент Украины Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в Вооружённых силах."Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, какого обновления требуют Вооружённые силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновлённом руководстве Вооружённых сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Фёдоровичу и дальшее быть в команде", - написал он в своём телеграм-канале в 18:59.Такая невнятная запись вызвала сомнения в отношении того, останется ли Залужный на посту главкома ВСУ.Однако позднее министр обороны Украины Рустем Умеров у себя в соцсетях намекнул на отставку популярного военачальника."Генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач — командование Вооруженными силами Украины во время большой войны <...>Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооружённых сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", - писал он.А в 19:37 появилось обращение Зеленского, которое окончательно расставило все точки над "і"."С сегодняшнего для к руководству Вооружёнными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провёл десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Махаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они расстраиваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешных опыт защиты — провёл Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции. Я назвал генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооружённых сил Украины. Сегодня я говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт — на службе государству", - сообщил Зеленский.Примечательно, что как позже сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, Зеленский также провёл закрытую встречу с сотрудниками СМИ, на которой объяснил "свою логику" отставку Залужного. По словам Ткача он впервые был на подобной встрече."Он приводил свои аргументы. [Встреча длилась] больше двух часов", - описал Ткач встречу.Александр Сырский — уроженец села Новинки Киржачского района Владимирской области. Он окончил Московское общевойсковое командное училище, а позднее Академию Вооружённых сил Украины и Национальную академию обороны Украины. Журналисты уже нашли аккаунты родных Сырского в соцсетях. Так, мать главкома ВСУ поддерживает президента России Владимира Путина.Среди украинских военных у Сырского плохая слава."А я, грешный, голову себе вчера ломал, а что же они этот закончик о мобилизации так быстро приняли. А тут, о, Господи, "генерал-котёл", ** твою мать, теперь главный. Человек, который на Бахмуте (укр. название Артёмовска — Ред.) менял по рации командира бригады и истеричил, орал по рации всякую х***ю. Ну, б****, до нового Дебальцево 1.. 2...", - отметил один из украинских военных.Телеграм-канал "Іній", который, как утверждают его авторы, ведут украинские военные, вспомнил и о другом прозвище генерала - "Генерал 200"."Поставить "Двухсотого" руководить ВСУ, в надежде на то, что ***рь-террорист что-то сможет изменить радикально? Да он по уши в медовых ловушках, ЕВПОЧЯ. Вы думаете он в Дебали отдал сепарам тридцать вагонов боеприпасов из-за того что просто было страшно и он решил просто тикать с миста?" - указывалось в записи этого телеграм-канала.Ещё одно прозвище Сырского - "мясник" - за использование "мясных штурмов". Кроме того, называют нового главкома и "генерал-катафалк".Примечательно, что о нелюбви украинских военных к новому главкому написали даже американские СМИ. Так, The Washington Post сообщило, что среди солдат новый главком не популярен."Среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца", - указывалось в публикации.По информации издания, некоторые из солдат считают Сырского "мясником".Другое американское издание — Politico – подтвердило наличие этой клички."Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"", — сказано в статье.Как рассказал изданию неназванный капитан ВСУ, за новым главкомом также закрепилось прозвище "генерал 200" — в честь "груза 200" - так обозначают погибших.По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность — "очень плохое решение".

https://ukraina.ru/20240208/1053178291.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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