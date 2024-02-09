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Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру

Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы

2024-02-09T07:59

2024-02-09T07:59

2024-02-09T09:25

эксклюзив

владимир путин

такер карлсон

украина

сша

польша

нато

венгрия

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Причины и цели спецоперацииРоссия не начинала войну с Украиной, она пытается ее прекратить, заявил президент РФ.Он отметил, что со стороны РФ было бы преступной беспечностью не проявлять обеспокоенность.«Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию», — пояснил глава государства.Цели СВО пока не достигнуты, согласился Путин. Одна из них, подчеркнул он, — денацификация.«Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал Путин.Переговоры с УкраинойРФ продолжает выражать свою готовность к мирному урегулированию украинского кризиса путем переговоров, заявил президент России. Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Киев был готов пойти на соглашение. Тогда же, рассказал Путин, Украина выражала готовность запретить неонацизм на законодательном уровне.По его словам, для возобновления переговорного процесса Киев должен пересмотреть свой закон о запрете на диалог с Москвой, а Запад должен повлиять на украинские власти.Путин выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно все равно договорятся, а отношения двух стран со временем нормализуются.О Майдане и о нынешних властях УкраиныПо мнению Путина, нынешнее руководство Украины «ущербное».«Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — сказал он.ЦРУ, добившись победы Майдана, технически все сделало правильно, но политическое руководство США допустило серьезную ошибку, не просчитав последствий, добавил Путин.США в 2014 году просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.Как РФ хотела в НАТОЗапад начал осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, РФ готова к диалогу, отметил Путин. Он добавил, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза, ожидала, что это будет понято как предложение к сотрудничеству и союзничеству.НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание, заявил президент.«Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует — нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель — как можно сильнее ослабить Россию», — отметил он.Путин рассказал, как Москва предпринимала попытки сблизиться с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.Условие для ввода войск в ПольшуОтвечая на вопрос, при каком сценарии РФ может начать военный конфликт с Польшей, Путин ответил, что условием этого может быть только нападение самой Польши на Россию.«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», — сказал глава государства.Отдадут ли часть украинских земель ВенгрииПо словам Путина, он никогда не обсуждал с руководством Венгрии возможность раздела Украины.«Северные потоки»По поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» между Карлсоном и Путиным состоялся следующий диалог:Карлсон: Кто взорвал «Северный поток»?Путин: Вы!Карлсон: Я был занят в тот день.Путин: У вас лично может есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет.Карлсон: У вас есть свидетельства того, что ЦРУ или НАТО сделали это?Путин: Я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят — ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать.Про Илона МаскаПредприниматель и инженер Илон Маск — умный человек, с ним нужно договариваться, прокомментировал Путин последние научные разработки американского миллиардера.По его словам, деятельность Маска должна подчиняться «каким-то правилам».

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эксклюзив, владимир путин, такер карлсон, украина, сша, польша, нато, венгрия