https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html
Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы
2024-02-09T07:59
2024-02-09T07:59
2024-02-09T09:25
эксклюзив
владимир путин
такер карлсон
украина
сша
польша
нато
венгрия
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Причины и цели спецоперацииРоссия не начинала войну с Украиной, она пытается ее прекратить, заявил президент РФ.Он отметил, что со стороны РФ было бы преступной беспечностью не проявлять обеспокоенность.«Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию», — пояснил глава государства.Цели СВО пока не достигнуты, согласился Путин. Одна из них, подчеркнул он, — денацификация.«Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал Путин.Переговоры с УкраинойРФ продолжает выражать свою готовность к мирному урегулированию украинского кризиса путем переговоров, заявил президент России. Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Киев был готов пойти на соглашение. Тогда же, рассказал Путин, Украина выражала готовность запретить неонацизм на законодательном уровне.По его словам, для возобновления переговорного процесса Киев должен пересмотреть свой закон о запрете на диалог с Москвой, а Запад должен повлиять на украинские власти.Путин выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно все равно договорятся, а отношения двух стран со временем нормализуются.О Майдане и о нынешних властях УкраиныПо мнению Путина, нынешнее руководство Украины «ущербное».«Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — сказал он.ЦРУ, добившись победы Майдана, технически все сделало правильно, но политическое руководство США допустило серьезную ошибку, не просчитав последствий, добавил Путин.США в 2014 году просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.Как РФ хотела в НАТОЗапад начал осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, РФ готова к диалогу, отметил Путин. Он добавил, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза, ожидала, что это будет понято как предложение к сотрудничеству и союзничеству.НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание, заявил президент.«Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует — нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель — как можно сильнее ослабить Россию», — отметил он.Путин рассказал, как Москва предпринимала попытки сблизиться с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.Условие для ввода войск в ПольшуОтвечая на вопрос, при каком сценарии РФ может начать военный конфликт с Польшей, Путин ответил, что условием этого может быть только нападение самой Польши на Россию.«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», — сказал глава государства.Отдадут ли часть украинских земель ВенгрииПо словам Путина, он никогда не обсуждал с руководством Венгрии возможность раздела Украины.«Северные потоки»По поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» между Карлсоном и Путиным состоялся следующий диалог:Карлсон: Кто взорвал «Северный поток»?Путин: Вы!Карлсон: Я был занят в тот день.Путин: У вас лично может есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет.Карлсон: У вас есть свидетельства того, что ЦРУ или НАТО сделали это?Путин: Я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят — ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать.Про Илона МаскаПредприниматель и инженер Илон Маск — умный человек, с ним нужно договариваться, прокомментировал Путин последние научные разработки американского миллиардера.По его словам, деятельность Маска должна подчиняться «каким-то правилам».
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, владимир путин, такер карлсон, украина, сша, польша, нато, венгрия
Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07:59 09.02.2024 (обновлено: 09:25 09.02.2024)
В ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы
Причины и цели спецоперации
Россия не начинала войну с Украиной, она пытается ее прекратить, заявил президент РФ.
«[Украинские власти] Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого всё началось. Есть же видеозапись, когда самолёты наносят удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, ещё одну, потерпели неудачу — ещё готовят. И всё ещё на фоне военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО», — сказал Путин.
Он отметил, что со стороны РФ было бы преступной беспечностью не проявлять обеспокоенность.
«Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию», — пояснил глава государства.
Цели СВО пока не достигнуты, согласился Путин
. Одна из них, подчеркнул он, — денацификация.
«Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал Путин.
РФ продолжает выражать свою готовность к мирному урегулированию украинского кризиса путем переговоров, заявил президент России. Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Киев был готов пойти на соглашение. Тогда же, рассказал Путин, Украина выражала готовность запретить неонацизм на законодательном уровне.
«Они (переговоры. — Ред.) были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности», — отметил Путин.
По его словам, для возобновления переговорного процесса Киев должен пересмотреть свой закон о запрете на диалог с Москвой, а Запад должен повлиять на украинские власти.
Путин выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно все равно договорятся, а отношения двух стран со временем нормализуются.
О Майдане и о нынешних властях Украины
По мнению Путина, нынешнее руководство Украины «ущербное».
«Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — сказал он.
ЦРУ, добившись победы Майдана, технически все сделало правильно, но политическое руководство США допустило серьезную ошибку, не просчитав последствий, добавил Путин.
США в 2014 году просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича
.
«Нам из Соединённых Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но всё-таки было сказано: "Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию; пускай всё идёт по пути политического урегулирования". Мы сказали: "Хорошо, согласны, давайте так и сделаем"», — рассказал Путин.
Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, РФ готова к диалогу, отметил Путин. Он добавил, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза, ожидала, что это будет понято как предложение к сотрудничеству и союзничеству.
НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание, заявил президент.
«Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует — нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель — как можно сильнее ослабить Россию», — отметил он.
Путин рассказал, как Москва предпринимала попытки сблизиться с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.
«Я стал президентом в 2000 году. Думал: ладно, всё, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, всё-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном — вот здесь рядышком, в соседнем помещении — я ему сказал, задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно"», — заявил он.
Условие для ввода войск в Польшу
Отвечая на вопрос, при каком сценарии РФ может начать военный конфликт с Польшей, Путин ответил, что условием этого может быть только нападение самой Польши на Россию.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», — сказал глава государства.
Отдадут ли часть украинских земель Венгрии
По словам Путина, он никогда не обсуждал с руководством Венгрии возможность раздела Украины.
«Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину», — пояснил российский лидер.
По поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» между Карлсоном и Путиным состоялся следующий диалог:
Карлсон: Кто взорвал «Северный поток»?
Карлсон: Я был занят в тот день.
Путин: У вас лично может есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет.
Карлсон: У вас есть свидетельства того, что ЦРУ или НАТО сделали это?
Путин: Я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят — ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать.
Предприниматель и инженер Илон Маск — умный человек, с ним нужно договариваться, прокомментировал Путин последние научные разработки американского миллиардера.
«Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно — он всё равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его», — сказал президент.
По его словам, деятельность Маска должна подчиняться «каким-то правилам».