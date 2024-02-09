Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку" - 09.02.2024 Украина.ру
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Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку" - 09.02.2024 Украина.ру
Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
США совершают историческую ошибку, поддерживая происходящее на Украине, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-09T05:06
2024-02-09T05:06
новости
джо байден
владимир путин
украина
переговоры
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Говоря о переговорах, Путин напомнил, что Россия не может вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который законодательно запретил это себе.Карлсон уточнил, будет ли российский президент говорить с американским коллегой, и когда он разговаривал с Джо Байденом последний раз, но Путин ответил, что не помнит."Я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил – не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, – но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию", - сказал Путин, согласившись со словами журналиста, что именно Байден финансирует войну на Украине.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.По мнению автора издания Украина.ру Владимира Зотова, интервью Карлсона с Путиным — способ ознакомить западную аудиторию с позицией российского руководства на ряд принципиальных вопросов международной политики.
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новости, джо байден, владимир путин, украина, переговоры
Новости, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, переговоры

Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"

05:06 09.02.2024
 
© коллаж Украина.РуПутин Карлсон коллаж
Путин Карлсон коллаж
© коллаж Украина.Ру
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США совершают историческую ошибку, поддерживая происходящее на Украине, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Говоря о переговорах, Путин напомнил, что Россия не может вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который законодательно запретил это себе.
Карлсон уточнил, будет ли российский президент говорить с американским коллегой, и когда он разговаривал с Джо Байденом последний раз, но Путин ответил, что не помнит.
"Я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил – не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, – но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию", - сказал Путин, согласившись со словами журналиста, что именно Байден финансирует войну на Украине.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".
В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.
По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.
В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.
По мнению автора издания Украина.ру Владимира Зотова, интервью Карлсона с Путиным — способ ознакомить западную аудиторию с позицией российского руководства на ряд принципиальных вопросов международной политики.
 
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