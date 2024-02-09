https://ukraina.ru/20240209/1053184595.html

Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить

Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить - 09.02.2024 Украина.ру

Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить

Украина с 2014 года определила для себя единственный путь решения конфликта в Донбассе – военный. Россия, напротив, призывала к дипломатии, а когда стало понятно, что Киев от диалога отказывается, чтобы завершить боевые действия началась спецоперация.

2024-02-09T04:29

2024-02-09T04:29

2024-02-09T04:29

новости

владимир путин

такер карлсон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053174139_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_b01ca1c8226af75cfe212a866e375005.png

Об этом в ходе интервью Такеру Карлсону заявил президент РФ Владимир Путин Отвечая на вопрос журналиста о коммуникации с Госсекретарём и президентом США, Путин сообщил, что российская сторона неоднократно призывала к немедленному исполнению Украиной Минских соглашений. "Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс (прим. ред. - боевые действия) прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины, там очень много элементов независимости для Донбасса", – добавил глава государства. Путин признался, что прежде ещё верил в то, что Донбасс сможет вернуться в рамки украинской государственности. Жизнь в регионе, по мнению президента, могла бы наладиться с прекращение боевых действий, однако киевский режим режим тишины игнорировал. "Я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было ещё уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия – всё постепенно, постепенно срастётся. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", – подчеркнул Путин. По его словам, сейчас подразделения ВС РФ делают всё, чтобы завершить конфликт, начавшийся в 2014 году. Для этой цели Россия начала спецоперацию. "Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали её в 2022-м, это попытка её прекратить", – заключил президент. Напомним, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для прекращения боевых действий и решения конфликта дипломатическим путём. Напротив, президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу, однако официальный Киев отказывается от всех предложений такого рода. Кроме того, на Украине продолжает действовать закон о запрете переговоров с РФ, пока её президентом является Владимир Путин.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, такер карлсон, украина