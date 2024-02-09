https://ukraina.ru/20240209/1053182226.html

Путин рассказал Такеру Карлсону, как Украина в 90-е "утащила" все подарки России

Путин рассказал Такеру Карлсону, как Украина в 90-е "утащила" все подарки России - 09.02.2024 Украина.ру

Путин рассказал Такеру Карлсону, как Украина в 90-е "утащила" все подарки России

Руководство Российской Федерации в 90-е годы действовало в соответствии с фундаментальными основами отношений между Россией и Украиной, все должно было быть хорошо. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карслсону

2024-02-09T02:35

2024-02-09T02:35

2024-02-09T02:40

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Карлсон спросил, почему, называя нынешнюю Украину — русскими землями, Путин не предпринял попытки "забрать" ее в 90-е, почему российское правительство до него допустило независимости Украины."Я думаю, что руководство России исходило из фундаментальных основ отношений между Россией и Украиной. Фактически общий язык, там 90 с лишним процентов говорили на русском языке; родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные, дружеские связи; общая культура; общая история; наконец, общая религия; общее нахождение в рамках единого государства на протяжение столетий; экономика очень сильно взаимосвязана – всё это настолько фундаментальные вещи. Всё это лежит в основе неизбежности наших добрых отношений", - объяснил Путин.Глава государства рассказал в интервью подробную историческую хронологию формирования древнерусского государства, а также вхождения нынешних украинских территорий в состав Российской империи и Советского Союза.В 1991 году, во время развала СССР, Украина "утащила с собой все, что получила в подарок от России, с барского плеча", сказал он.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.По мнению автора издания Украина.ру Владимира Зотова, интервью Карлсона с Путиным — способ ознакомить западную аудиторию с позицией российского руководства на ряд принципиальных вопросов международной политики.Вопрос военных действий на Украине должен стать ключевой темой интервью, пробить блокаду западной пропаганды Карлсону не будет трудно, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин."Достаточно оставаться самим собой. А те, кто будут мазать его "черной сажей" и инициировать упомянутые санкции, сами себя и разоблачат", - добавил эксперт.

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