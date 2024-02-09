https://ukraina.ru/20240209/1053160702.html

"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку

"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку - 09.02.2024 Украина.ру

"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку

Российские подразделения пока не смогли полностью окружить Авдеевку, потому что ВСУ стянули туда много резервов. ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, ведущую в город, ухудшив логистику противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T05:10

2024-02-09T05:10

2024-02-09T05:10

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ВС РФ не удалось отсечь Авдеевку по широкой линии окружения. Подразделения застряли под Петровским (Степовое), застряли под Тоненьким и Северным. У нас не получилось полностью окружить город, потому что ВСУ стянули туда много резервов, рассказал обозреватель.Поскольку сейчас в Авдеевку ведет только "полторы" трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные, сейчас российские подразделения взяли эти дороги под частичный огневой контроль, добавил он.Поэтому у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что ВСУ там проще осуществлять снабжение, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053145782.html

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новости, россия, украина, сво, логистика, авдеевка, днр, наступление, вс рф, всу, снабжение