"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку
Российские подразделения пока не смогли полностью окружить Авдеевку, потому что ВСУ стянули туда много резервов. ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, ведущую в город, ухудшив логистику противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
ВС РФ не удалось отсечь Авдеевку по широкой линии окружения. Подразделения застряли под Петровским (Степовое), застряли под Тоненьким и Северным. У нас не получилось полностью окружить город, потому что ВСУ стянули туда много резервов, рассказал обозреватель.
Поскольку сейчас в Авдеевку ведет только "полторы" трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные, сейчас российские подразделения взяли эти дороги под частичный огневой контроль, добавил он.
"Были видео, где мы уничтожали танки [ВСУ]. С каждым днем приближаясь к ней (дороге в Авдеевку. - Ред.), мы ухудшаем логистику противника. ВСУ могут по ней передвигаться только ночью или на больших скоростях. Легковые машины еще могут проскочить, а грузовые "Уралы" — нет", - подчеркнул Угольный.
Поэтому у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что ВСУ там проще осуществлять снабжение, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
7 февраля, 17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действийВоенный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник запаса Генналий Алехин в ходе организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье" рассказал, какие новые задачи требуют первоочередного решения в ходе СВО