https://ukraina.ru/20240208/1053173646.html

Желание сменить Залужного это доказывает. Зеленскому осталось 52 дня - Олег Царев

Желание сменить Залужного это доказывает. Зеленскому осталось 52 дня - Олег Царев - 08.02.2024 Украина.ру

Желание сменить Залужного это доказывает. Зеленскому осталось 52 дня - Олег Царев

Президент Украины Владимир Зеленский через 52 дня перестанет быть полностью легитимным президентом Украины. Об этом напомнил 8 февраля в заметке, написанной специально для RT, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

2024-02-08T16:47

2024-02-08T16:47

2024-02-08T16:47

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украина

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В конституции Украины есть статья 103, которая гласит, что президент Украины избирается прямыми всенародными выборами на пять лет. В основном законе страны не сказано ничего о том, что выборы президента могут быть отложены."Возможность отложить выборы Верховной рады в связи с военным положением записана в Конституции — но не выборы президента", - напомнил бывший украинский депутат.Зеленский ссылается на закон о военном положении, который запрещает проводить выборы президента, но именно в конституции этого запрета нет, указал Царев."Все происходящее сейчас во внутренней политике Украины — ротации на должностях, договорённости, движение людей и капиталов — подтверждает: Зеленский понимает, что будет не вполне легитимным, что его могут вынести из кабинета, и старается себя обезопасить, назначив, пока может, своих людей", - полагает он.По мнению Царева, намерение сменить Залужного как раз это и доказывает. В соответствии с конституцией, силовиков назначает президент, но Зеленский понимает, что после завершения пятилетнего срока президентских полномочий он станет исполняющим обязанности и не сможет назначить генерального прокурора и силовиков."Поэтому сейчас он торопится провести все ротации, создать свою силовую вертикаль для того, чтобы можно было закручивать диктатуру ещё сильнее. Только это поможет ему сохранить власть", - заявил Царев.Экс-депутат Верховной Рады указал на еще один возможный сценарий, к которому готовится Зеленский. Не исключено, что президента Украины вынудят передать власть председателю парламента. На этот случай сейчас в Верховной Раде идет сбор подписей за отставку нынешнего спикера Руслана Стефанчука, на место которого готовят Дмитрия Разумкова, утверждает Царев."Разумков, Порошенко и Залужный договорились, что будут действовать вместе. Залужный — на должность президента, Разумков — на спикера, а Порошенко, как я писал ранее, — на кресло премьер-министра. Залужный не пойдёт преподавателем, он не пойдёт в посольство, он не пойдёт в СНБО. И всё, что сейчас говорят о том, что он согласен сам написать заявление, — это неправда. Он будет бороться, и у него есть поддержка", - отметил парламентарий.По его словам, у Зеленского непростая ситуация в Верховной Раде, так как политический истеблишмент Украины сгруппировался против него. В том числе бывший глава администрации Богдан, который сегодня находится в оппозиции и предприниматель Игорь Коломойский, который находится в тюрьме и оттуда угрожает отомстить Зеленскому и его близким за такое унижение."В марте на Украине развернутся интересные события. Они уже существенно снижают вовлеченность руководства в дела фронта. Исходя из анализа поставок Киеву вооружения и невысоких темпов согласования финансирования, ориентировочно в то же время ВСУ в большей мере, чем сейчас, почувствуют снарядный голод. Плюс к этому моменту еще не заработает новый закон о мобилизации, а значит, не будет существенного пополнения личного состава украинской армии", - подчеркнул Царев.Это уникально благоприятная ситуация для армии России и другого такого шанса может и не представиться, считает экс-депутат Верховной Рады.

https://ukraina.ru/20240207/1053145161.html

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новости, олег царев, украина, владимир зеленский, верховная рада, валерий залужный, петр порошенко, игорь коломойский, дмитрий разумков