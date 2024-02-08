Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
Нидерланды заморозили российские активы на сумму более 660 миллионов евро (около 65 миллиардов рублей), заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"
Российский дипломат заявил, что Нидерланды стремятся быть "в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза". Сюда относятся и усилия по контролю за соблюдением мер, которые ввели против России.
"По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", - сказал посол.
Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.