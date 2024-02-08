Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов - 08.02.2024 Украина.ру
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Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов - 08.02.2024 Украина.ру
Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
Нидерланды заморозили российские активы на сумму более 660 миллионов евро (около 65 миллиардов рублей), заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"
2024-02-08T14:41
2024-02-08T14:41
новости
нидерланды
замороженные активы
активы
россия
посол
евросоюз
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Российский дипломат заявил, что Нидерланды стремятся быть "в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза". Сюда относятся и усилия по контролю за соблюдением мер, которые ввели против России. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.
https://ukraina.ru/20240208/1053162996.html
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новости, нидерланды, замороженные активы, активы, россия, посол, евросоюз
Новости, Нидерланды, замороженные активы, активы, Россия, посол, Евросоюз

Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов

14:41 08.02.2024
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Нидерланды заморозили российские активы на сумму более 660 миллионов евро (около 65 миллиардов рублей), заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"
Российский дипломат заявил, что Нидерланды стремятся быть "в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза". Сюда относятся и усилия по контролю за соблюдением мер, которые ввели против России.
"По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро", - сказал посол.
Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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