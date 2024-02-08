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Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов

Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов - 08.02.2024 Украина.ру

Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов

Нидерланды заморозили российские активы на сумму более 660 миллионов евро (около 65 миллиардов рублей), заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия 24"

2024-02-08T14:41

2024-02-08T14:41

2024-02-08T14:41

новости

нидерланды

замороженные активы

активы

россия

посол

евросоюз

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Российский дипломат заявил, что Нидерланды стремятся быть "в авангарде антироссийских инициатив Евросоюза". Сюда относятся и усилия по контролю за соблюдением мер, которые ввели против России. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что страны Запада разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.С начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию и заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть активов хранится в бельгийском Euroclear.

https://ukraina.ru/20240208/1053162996.html

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новости, нидерланды, замороженные активы, активы, россия, посол, евросоюз