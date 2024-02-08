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У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель

У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель - 08.02.2024 Украина.ру

У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель

У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы уже сейчас предоставить Украине больше снарядов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада" 8 февраля

2024-02-08T13:18

2024-02-08T13:18

2024-02-08T13:18

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По словам дипломата, Евросоюз опустошил свои запасы."Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими", – признался Боррель.Он добавил, что вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных складов для того, чтобы передатьбоеприпасыКиеву.Ранее Боррель заявил, что ЕС уже на 40% увеличил свои соответствующие производственные мощности и до марта сможет поставить на Украину около 550 000–600 000 снарядов. На переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 7 февраля он сказал, что рассчитывает на предоставление Украине 1,155 млн боеприпасов к концу 2024 года.

https://ukraina.ru/20240207/1053148981.html

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новости, жозеп боррель, ес, украина, боеприпасы, поставки