У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель - 08.02.2024 Украина.ру
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У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель
У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель - 08.02.2024 Украина.ру
У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель
У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы уже сейчас предоставить Украине больше снарядов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада" 8 февраля
2024-02-08T13:18
2024-02-08T13:18
новости
жозеп боррель
ес
украина
боеприпасы
поставки
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По словам дипломата, Евросоюз опустошил свои запасы."Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими", – признался Боррель.Он добавил, что вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных складов для того, чтобы передатьбоеприпасыКиеву.Ранее Боррель заявил, что ЕС уже на 40% увеличил свои соответствующие производственные мощности и до марта сможет поставить на Украину около 550 000–600 000 снарядов. На переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 7 февраля он сказал, что рассчитывает на предоставление Украине 1,155 млн боеприпасов к концу 2024 года.
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новости, жозеп боррель, ес, украина, боеприпасы, поставки
Новости, Жозеп Боррель, ЕС, Украина, боеприпасы, поставки

У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель

13:18 08.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы уже сейчас предоставить Украине больше снарядов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада" 8 февраля
По словам дипломата, Евросоюз опустошил свои запасы.
"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими", – признался Боррель.
Он добавил, что вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных складов для того, чтобы передатьбоеприпасыКиеву.
Ранее Боррель заявил, что ЕС уже на 40% увеличил свои соответствующие производственные мощности и до марта сможет поставить на Украину около 550 000–600 000 снарядов. На переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 7 февраля он сказал, что рассчитывает на предоставление Украине 1,155 млн боеприпасов к концу 2024 года.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Вчера, 17:53
Украине не нужны дроны из Европы, заявил БоррельУкраине не требуются поставки дронов из ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины
 
НовостиЖозеп БоррельЕСУкраинабоеприпасыпоставки
 
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