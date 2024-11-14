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Оскорбляет китайцев и жалуется на влияние СМИ России на Западе. Чем занят бывший премьер Арсений Яценюк

Оскорбляет китайцев и жалуется на влияние СМИ России на Западе. Чем занят бывший премьер Арсений Яценюк - 14.11.2024 Украина.ру

Оскорбляет китайцев и жалуется на влияние СМИ России на Западе. Чем занят бывший премьер Арсений Яценюк

Результаты президентских выборов в США активизировали за последнюю неделю слишком многих украинских политиков, словно выборы проходили в "незалежной". Те, кто у власти, понимают, что сейчас нужно будет очень постараться понравиться в Вашингтоне, чтобы эту власть сохранить, а так называемые "бывшие" увидели для себя шанс вернуться во власть.

2024-11-14T02:52

2024-11-14T02:52

2024-11-14T02:52

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Среди последних можно отметить бывшего премьер-министра и одного лидеров Майдана Арсения Яценюка, который почти в ежедневном режиме раздает советы, как вести себя с Дональдом Трампом.В одном из своих недавних заявлений он рассказывает, что перед украинской властью и ее западными союзниками стоит "неимоверная задача" - достучаться до Трампа и объяснить ему лично, почему победа РФ означает поражение США. И поражением оно будет являться не только перед РФ, но и перед Китаем, КНДР, Ираном и Хезболлой. По сути, Яценюк хотел бы доказать президенту США, что Украина – это у него в стране "внезапный" 51й штат, а ЦРУ и Пентагон не раскрывают ему всей правды и истинной ситуации.Вместе с тем он пугает украинские власти, что РФ начнет некую новую спецоперацию, которая будет заключаться в выходе российских агентов на Трампа. Он сожалением также признал, что при Трампе Украина не станет членом НАТО.В другом интервью он допускает, что капитуляции Украины при Трампе не будет, но капитуляцией он называет полное исчезновение украинского государства и его захват "дикой Россией". То есть сжимание Украины до размеров Тернопольской области он бы не считал капитуляцией.Расистские комментарии он позволяет не только в адрес РФ, но и китайцев. "Российская экономика держится на китаёзах", - заявил бывший лидер Майдана 11 ноября в интервью журналисту Виталию Портникову. Он также добавил, что помогают удерживать экономику РФ на плаву также Индия, Турция и Египет. Обходить санкции РФ, по его словам, помогают еще и Армения, Казахстан и Киргизия. И всю эту группу государств он именует "антидемократическими и антизападными".Однако еще недавно он уверенно говорил: "Мы выиграем эту войну, потому что у нас для этого есть ресурсы". Под этим "мы", пояснял Яценюк, он имеет в виду не только Украину, а весь так называемый "свободный мир", хотя оказывается, что этот мир сжат до Европы, США и Канады, а свободных ресурсов у него не так уж и много, если не грабить другие регионы планеты.В первых числа ноября Яценюк проводил Киевский форум безопасности, куда он за средства олигарха Виктора Пинчука приглашает западных лоббистов из числа отставников. В этом году он привез Курта Волкера, бывшего спецпредставителя США при Украине (в администрации Трампа) и Дэвида Петреуса, бывшего директора ЦРУ. Формально форум проводит фонд Яценюка Open Ukraine, а поддерживает его Фонд Фридриха Эберта и Атлантический совет.Директор Open Ukraine Рамина Шут еще в сентябре объявила о привлечении новых активистов и участников, отборе молодых кандидатов, что украинские эксперты тогда посчитали признаком поступления Яценюку крупных средств.В своем выступлении на форуме безопасности в Киеве бывший лидер Майдана жаловался на качество российских СМИ, вещающих на иностранную аудиторию. Особенно зол он был на Russia Today. "Если вы будете в Европе или США, и спросите их, что это за канал. Они ответят: "Нормальный канал". Никто из них не знал, что это "Russia Today". Потому что там ведущие, разговаривающие на идеальном английском, там суперинформирование", - жаловался Яценюк, призывая свою украинскую аудиторию активнее работать, чтобы перебить влияние российских СМИ и создавать свои англоязычные каналы.Вот только после Майдана таких попыток было несколько – за счет государственного бюджета при премьерстве Яценюка в 2014 был запущен телеканал Ukraine Today, но закрыт он был через полтора года из-за крайне низких рейтингов.Учитывая опыт Яценюка в строительстве стены на границе с РФ (так называемого "Европейского вала"), можно прийти к выводу, что Ukraine Today был тоже создан для распила бюджетных средств. О том, что "Россия – зло" типичный европеец услышит и из своих СМИ и ему не нужен для этого еще один украинский канал.Месяц назад исполнилось ровно 10 лет с момента запуска проекта "стена Яценюка", ставшего одним из излюбленных поводов для анекдотов. На него было выделено более 1,5 млрд гривен. Этот "Европейский вал" должен был остановить российскую армию в случае вторжения, но не останавливал даже мигрирующих диких кабанов и зайцев.Сейчас украинские комментаторы предлагают Яценюку предложить свои услуги Трампу для строительства забора на границе США и Мексики. Впрочем, аналогичные стены сейчас пытаются строить на российской границе также поляки, прибалты, финны и норвежцы, которым не дает покоя пример обогащения Яценюка.Бывший лидер Майдана регулярно консультирует западных политиков на различных форумах и конференциях о том, как победить Россию. С другой стороны, на Киевском форуме безопасности он признавал, что украинские и натовские танки вряд ли окажутся на Красной площади, а без этого невозможно будет привлечь Россию к ответственности. Тем не менее, это не помешает Яценюку провести 120 конференций на эту тему, если их организацию возьмет на себя олигарх Виктор Пинчук и западные фонды.О том, чем занята и как воюет на фронте и в украинском тылу Надежда Савченко - в статье Дмитрия Ковалевича "Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко"

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