Оскорбляет китайцев и жалуется на влияние СМИ России на Западе. Чем занят бывший премьер Арсений Яценюк
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Результаты президентских выборов в США активизировали за последнюю неделю слишком многих украинских политиков, словно выборы проходили в "незалежной". Те, кто у власти, понимают, что сейчас нужно будет очень постараться понравиться в Вашингтоне, чтобы эту власть сохранить, а так называемые "бывшие" увидели для себя шанс вернуться во власть.
Среди последних можно отметить бывшего премьер-министра и одного лидеров Майдана Арсения Яценюка, который почти в ежедневном режиме раздает советы, как вести себя с Дональдом Трампом.
В одном из своих недавних заявлений он рассказывает, что перед украинской властью и ее западными союзниками стоит "неимоверная задача" - достучаться до Трампа и объяснить ему лично, почему победа РФ означает поражение США. И поражением оно будет являться не только перед РФ, но и перед Китаем, КНДР, Ираном и Хезболлой. По сути, Яценюк хотел бы доказать президенту США, что Украина – это у него в стране "внезапный" 51й штат, а ЦРУ и Пентагон не раскрывают ему всей правды и истинной ситуации.
Вместе с тем он пугает украинские власти, что РФ начнет некую новую спецоперацию, которая будет заключаться в выходе российских агентов на Трампа. Он сожалением также признал, что при Трампе Украина не станет членом НАТО.
В другом интервью он допускает, что капитуляции Украины при Трампе не будет, но капитуляцией он называет полное исчезновение украинского государства и его захват "дикой Россией". То есть сжимание Украины до размеров Тернопольской области он бы не считал капитуляцией.
Расистские комментарии он позволяет не только в адрес РФ, но и китайцев. "Российская экономика держится на китаёзах", - заявил бывший лидер Майдана 11 ноября в интервью журналисту Виталию Портникову. Он также добавил, что помогают удерживать экономику РФ на плаву также Индия, Турция и Египет. Обходить санкции РФ, по его словам, помогают еще и Армения, Казахстан и Киргизия. И всю эту группу государств он именует "антидемократическими и антизападными".
Однако еще недавно он уверенно говорил: "Мы выиграем эту войну, потому что у нас для этого есть ресурсы". Под этим "мы", пояснял Яценюк, он имеет в виду не только Украину, а весь так называемый "свободный мир", хотя оказывается, что этот мир сжат до Европы, США и Канады, а свободных ресурсов у него не так уж и много, если не грабить другие регионы планеты.
В первых числа ноября Яценюк проводил Киевский форум безопасности, куда он за средства олигарха Виктора Пинчука приглашает западных лоббистов из числа отставников. В этом году он привез Курта Волкера, бывшего спецпредставителя США при Украине (в администрации Трампа) и Дэвида Петреуса, бывшего директора ЦРУ. Формально форум проводит фонд Яценюка Open Ukraine, а поддерживает его Фонд Фридриха Эберта и Атлантический совет.
Директор Open Ukraine Рамина Шут еще в сентябре объявила о привлечении новых активистов и участников, отборе молодых кандидатов, что украинские эксперты тогда посчитали признаком поступления Яценюку крупных средств.
В своем выступлении на форуме безопасности в Киеве бывший лидер Майдана жаловался на качество российских СМИ, вещающих на иностранную аудиторию. Особенно зол он был на Russia Today. "Если вы будете в Европе или США, и спросите их, что это за канал. Они ответят: "Нормальный канал". Никто из них не знал, что это "Russia Today". Потому что там ведущие, разговаривающие на идеальном английском, там суперинформирование", - жаловался Яценюк, призывая свою украинскую аудиторию активнее работать, чтобы перебить влияние российских СМИ и создавать свои англоязычные каналы.
Вот только после Майдана таких попыток было несколько – за счет государственного бюджета при премьерстве Яценюка в 2014 был запущен телеканал Ukraine Today, но закрыт он был через полтора года из-за крайне низких рейтингов.
Учитывая опыт Яценюка в строительстве стены на границе с РФ (так называемого "Европейского вала"), можно прийти к выводу, что Ukraine Today был тоже создан для распила бюджетных средств. О том, что "Россия – зло" типичный европеец услышит и из своих СМИ и ему не нужен для этого еще один украинский канал.
Месяц назад исполнилось ровно 10 лет с момента запуска проекта "стена Яценюка", ставшего одним из излюбленных поводов для анекдотов. На него было выделено более 1,5 млрд гривен. Этот "Европейский вал" должен был остановить российскую армию в случае вторжения, но не останавливал даже мигрирующих диких кабанов и зайцев.
Сейчас украинские комментаторы предлагают Яценюку предложить свои услуги Трампу для строительства забора на границе США и Мексики. Впрочем, аналогичные стены сейчас пытаются строить на российской границе также поляки, прибалты, финны и норвежцы, которым не дает покоя пример обогащения Яценюка.
Бывший лидер Майдана регулярно консультирует западных политиков на различных форумах и конференциях о том, как победить Россию. С другой стороны, на Киевском форуме безопасности он признавал, что украинские и натовские танки вряд ли окажутся на Красной площади, а без этого невозможно будет привлечь Россию к ответственности. Тем не менее, это не помешает Яценюку провести 120 конференций на эту тему, если их организацию возьмет на себя олигарх Виктор Пинчук и западные фонды.
О том, чем занята и как воюет на фронте и в украинском тылу Надежда Савченко - в статье Дмитрия Ковалевича "Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко"