https://ukraina.ru/20241114/1058887915.html

Миллион смертников и гибель Украины. Чёрный юмор украинских экспертов о настоящем и будущем страны

Миллион смертников и гибель Украины. Чёрный юмор украинских экспертов о настоящем и будущем страны - 14.11.2024 Украина.ру

Миллион смертников и гибель Украины. Чёрный юмор украинских экспертов о настоящем и будущем страны

Украина рискует всего через три поколения превратиться фактически в дикое поле. Впрочем, это может случиться и гораздо раньше, если Запад продолжит спонсировать самоуничтожение страны, считают эксперты.

2024-11-14T03:08

2024-11-14T03:08

2024-11-14T03:08

украина

запад

киев

владимир зеленский

кирилл молчанов

алексей кущ

верховная рада

вооруженные силы украины

слуга народа

эксклюзив

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Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко призвала западных политиков к благоразумию. Она в своём аккаунте в соцсети X напомнила, что Украина уже потеряла 20 миллионов человек."Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?" - задала Панченко риторический вопрос. Риторическим его можно назвать по той причине, что Западу на сохранность украинского генофонда явно наплевать.Более того, действия Запада и его марионеток внутри страны и привели к настоящей демографической катастрофе. Люди бегут куда глаза глядят — кто может. Сейчас смертность в стране в три раза превышает рождаемость. Даже если война (а это, по сути, война Запада против России на территории Украины) завтра закончится, ситуацию это не исправит.Известный украинский экономист Алексей Кущ считает, что "буквально в три итерации трёх поколений за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов". По его мнению, высказанному в одной из соцсетей, произойдёт это "прежде всего в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы".Экономист привел данные о сокращении в 2023 году более чем на 30% числа зарегистрированных на Украине новорожденных по сравнению с предыдущим годом и назвал это национальной катастрофой.Киевский режим эту катастрофу не просто не замечает, но только способствует её развитию. Как заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, украинские ТЦК (аналог военкомата — ред.) планируют до конца текущего 2024 года любыми методами мобилизовать в ряды ВСУ для отправки на фронт один миллион человек.При этом новобранцев планируют набрать в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Лисняк заявил, что в Харьковскую область для выполнения задачи уже прибыли 20 тысяч сотрудников ТЦК из западных регионов Украины. По его словам, которые передаёт РИА Новости, в регионе в связи с этим отмечается резкая эскалация социального напряжения, население "крайне болезненно реагирует на преступные действия функционеров киевского режима: возросло количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных".С учётом происходящего на фронте, где ВСУ несут огромные потери, этот миллион новобранцев можно заранее записывать в смертники.Впрочем, реалистичность плана набрать такое количество людей в армию до конца года вызывает сомнения. Экс-депутат Верховной рады и участник международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник в беседе с журналистами "Известий" заявил, что у Киева нет возможности одеть и обуть миллион новобранцев, не говоря уже о том, чтобы их вооружить."Скорее всего, эта акция носит пропагандистский характер, чтобы показать Западу массовую готовность к сопротивлению", - считает политик. По его словам, киевский режим переживает сейчас период агонии, в Киеве думают только о том, как бы спасти собственную шкуру.Сотрудники ТЦК (аналоги военкоматов — ред.), отлавливающие мужчин на улицах украинских городов, рискуют сами вскоре отправиться на фронт. В Верховной раде предложили реформировать ТЦК, а из тэцэкашников сформировать более десяти полноценных бригад. Об этом рассказала нардеп из фракции "Слуга народа" Юлия Яцик.По её словам, вместо ТЦК планируется создание рекрутинговых центров, в которых будут работать и гражданские лица. А тэцэкашники смогут, наконец, показать свой горячий патриотизм на деле.Что касается массового бегства из страны, то покинувший Украину политический аналитик Кирилл Молчанов напомнил о новых мировых стандартах в этой сфере."В США тем, кто не хочет жить в Америке при президенте Трампе, предложили уплыть в четырехлетнее плавание на круизном лайнере. Как пишет Business Insider, лайнер Villa Vie Odyssey предлагает "путешествия для тех, кто хочет временно сменить обстановку из-за политической ситуации".Предлагаю распространить практику и на Украину,! Всем кто не хочет жить "по европейски" Зеленский должен оплатить билеты!!!", - написал Молчанов в своём телеграм-канале.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны"

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Сергей Зуев

украина, запад, киев, владимир зеленский, кирилл молчанов, алексей кущ, верховная рада, вооруженные силы украины, слуга народа, эксклюзив