https://ukraina.ru/20240208/1053161474.html

Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ

Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру

Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ

В прошлом году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь ради денег, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

2024-02-08T12:20

2024-02-08T12:20

2024-02-08T12:20

иностранные наемники

киев

вербовка

новости

деньги

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Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, заявил, что за последние восемь месяцев он обучил более 20 колумбийцев, которые впоследствии уехали на Украину для участия в боевых действиях.Он уточнил, что наемники из Колумбии мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защитить флаг другой страны.По данным агентства, в той же Колумбии лишь генералы получают около шести тысяч долларов в месяц, капралы - около 400 долларов в месяц, а опытные сержанты-инструкторы - до 900 долларов. Минимальная зарплата в армии Колумбии составляет 330 долларов в месяц.При этом на Украине любой член ВСУ независимо от гражданства получает до 3,3 тысячи долларов в месяц. Кроме того, им положены выплаты до 28 тысяч долларов в случае ранения в зависимости от его тяжести, а в случае гибели родственники получат компенсацию в размере 400 тысяч долларов.При этом родственникам убитых на Украине наемников сложно получить какую-то информацию. Семья одного из них (уехавшего воевать на стороне ВСУ в августе 2023 года Оскара Трианы) потеряла с ним связь через шесть недель после прибытия на Украину. Украинские подразделение, в котором воевал Триана, сообщило Ассошиэйтед Пресс, что колумбиец официально числится пропавшим без вести.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

https://ukraina.ru/20240130/1052978775.html

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иностранные наемники, киев, вербовка, новости, деньги