Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
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Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ
Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ
В прошлом году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь ради денег, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
2024-02-08T12:20
2024-02-08T12:20
иностранные наемники
киев
вербовка
новости
деньги
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Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, заявил, что за последние восемь месяцев он обучил более 20 колумбийцев, которые впоследствии уехали на Украину для участия в боевых действиях.Он уточнил, что наемники из Колумбии мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защитить флаг другой страны.По данным агентства, в той же Колумбии лишь генералы получают около шести тысяч долларов в месяц, капралы - около 400 долларов в месяц, а опытные сержанты-инструкторы - до 900 долларов. Минимальная зарплата в армии Колумбии составляет 330 долларов в месяц.При этом на Украине любой член ВСУ независимо от гражданства получает до 3,3 тысячи долларов в месяц. Кроме того, им положены выплаты до 28 тысяч долларов в случае ранения в зависимости от его тяжести, а в случае гибели родственники получат компенсацию в размере 400 тысяч долларов.При этом родственникам убитых на Украине наемников сложно получить какую-то информацию. Семья одного из них (уехавшего воевать на стороне ВСУ в августе 2023 года Оскара Трианы) потеряла с ним связь через шесть недель после прибытия на Украину. Украинские подразделение, в котором воевал Триана, сообщило Ассошиэйтед Пресс, что колумбиец официально числится пропавшим без вести.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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иностранные наемники, киев, вербовка, новости, деньги
иностранные наемники, Киев, вербовка, Новости, деньги

Только похожи на мигрантов: СМИ раскрыли зарплаты латиноамериканских наемников в ВСУ

12:20 08.02.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
В прошлом году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь ради денег, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, заявил, что за последние восемь месяцев он обучил более 20 колумбийцев, которые впоследствии уехали на Украину для участия в боевых действиях.

"Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего", - сказал Берналь.

Он уточнил, что наемники из Колумбии мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защитить флаг другой страны.
По данным агентства, в той же Колумбии лишь генералы получают около шести тысяч долларов в месяц, капралы - около 400 долларов в месяц, а опытные сержанты-инструкторы - до 900 долларов. Минимальная зарплата в армии Колумбии составляет 330 долларов в месяц.
При этом на Украине любой член ВСУ независимо от гражданства получает до 3,3 тысячи долларов в месяц. Кроме того, им положены выплаты до 28 тысяч долларов в случае ранения в зависимости от его тяжести, а в случае гибели родственники получат компенсацию в размере 400 тысяч долларов.
При этом родственникам убитых на Украине наемников сложно получить какую-то информацию. Семья одного из них (уехавшего воевать на стороне ВСУ в августе 2023 года Оскара Трианы) потеряла с ним связь через шесть недель после прибытия на Украину. Украинские подразделение, в котором воевал Триана, сообщило Ассошиэйтед Пресс, что колумбиец официально числится пропавшим без вести.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Врач операция
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Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицинуНа Украине военная медицина находится на катастрофическом уровне, а медработниками становятся люди без медицинского образования. Об этом изданию Liberation 30 января рассказал французский наемник Арсен Сабанеев
 
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