В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич - 08.02.2024 Украина.ру
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В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич
В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич - 08.02.2024 Украина.ру
В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич
Среди украинцев, проживающих в настоящее время в Сербии, намного больше тех, кто настроен в пользу президента России Владимира Путина, чем среди русских, приехавших жить в Сербию
2024-02-08T10:18
2024-02-08T10:18
новости
сербия
александр вучич
русский
украинец
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Об этом своем наблюдении рассказал президент Сербии Александр Вучич 7 февраля в Белграде, в ходе совместной с министром обороны Германии Борисом Писториусом пресс-конференции, которую транслировали сербские телеканалы."Вы видели, сколько русских проживает в Сербии. Не много, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина", - рассказал Вучич.Президент Сербии уточнил, что речь идет о небольшом количестве людей — около 45-50 тысяч человек.По данным "Русского дома" в Белграде, число российских соотечественников в Сербии с 2022 по 2023 год увеличилось до 200 тысяч человек."Раньше в Сербии проживало около 3,5 тыс. россиян, сейчас только в Белграде находится больше 100 тыс. россиян, а во всей Сербии, по некоторым оценкам, - больше 200 тыс.", - рассказал директор "Русского дома" Евгений Баранов в интервью российским СМИ в апреле 2023 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сербия, александр вучич, русский, украинец
Новости, Сербия, Александр Вучич, русский, украинец

В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич

10:18 08.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Среди украинцев, проживающих в настоящее время в Сербии, намного больше тех, кто настроен в пользу президента России Владимира Путина, чем среди русских, приехавших жить в Сербию
Об этом своем наблюдении рассказал президент Сербии Александр Вучич 7 февраля в Белграде, в ходе совместной с министром обороны Германии Борисом Писториусом пресс-конференции, которую транслировали сербские телеканалы.
"Вы видели, сколько русских проживает в Сербии. Не много, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина", - рассказал Вучич.
Президент Сербии уточнил, что речь идет о небольшом количестве людей — около 45-50 тысяч человек.
По данным "Русского дома" в Белграде, число российских соотечественников в Сербии с 2022 по 2023 год увеличилось до 200 тысяч человек.
"Раньше в Сербии проживало около 3,5 тыс. россиян, сейчас только в Белграде находится больше 100 тыс. россиян, а во всей Сербии, по некоторым оценкам, - больше 200 тыс.", - рассказал директор "Русского дома" Евгений Баранов в интервью российским СМИ в апреле 2023 года.
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