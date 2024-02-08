https://ukraina.ru/20240208/1053158166.html

В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич

В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич - 08.02.2024 Украина.ру

В Сербии украинцы намного больше настроены в пользу Путина, чем русские - Вучич

Среди украинцев, проживающих в настоящее время в Сербии, намного больше тех, кто настроен в пользу президента России Владимира Путина, чем среди русских, приехавших жить в Сербию

2024-02-08T10:18

2024-02-08T10:18

2024-02-08T10:18

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сербия

александр вучич

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украинец

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Об этом своем наблюдении рассказал президент Сербии Александр Вучич 7 февраля в Белграде, в ходе совместной с министром обороны Германии Борисом Писториусом пресс-конференции, которую транслировали сербские телеканалы."Вы видели, сколько русских проживает в Сербии. Не много, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина", - рассказал Вучич.Президент Сербии уточнил, что речь идет о небольшом количестве людей — около 45-50 тысяч человек.По данным "Русского дома" в Белграде, число российских соотечественников в Сербии с 2022 по 2023 год увеличилось до 200 тысяч человек."Раньше в Сербии проживало около 3,5 тыс. россиян, сейчас только в Белграде находится больше 100 тыс. россиян, а во всей Сербии, по некоторым оценкам, - больше 200 тыс.", - рассказал директор "Русского дома" Евгений Баранов в интервью российским СМИ в апреле 2023 года.

https://ukraina.ru/20240120/1052800294.html

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новости, сербия, александр вучич, русский, украинец