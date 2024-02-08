Помощь заблокировали, выгода Финляндии. Главное на Украине на утро 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру
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Помощь заблокировали, выгода Финляндии. Главное на Украине на утро 8 февраля
Помощь заблокировали, выгода Финляндии. Главное на Украине на утро 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру
Помощь заблокировали, выгода Финляндии. Главное на Украине на утро 8 февраля
Сенат США заблокировал выделение помощи Украине. Стала известна выгода, которую получает Финляндия от продажи оружия Украине
2024-02-08T09:59
2024-02-08T10:54
эксклюзив
хроники
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Для поддержки законопроекта о выделении дополнительных средств на защиту американских границ, помощь Украине и Израилю не хватило голосов. Этот документ поддержали 49 сенаторов, против выступили 50, а для процедурного голосования требовалось, чтобы законопроект поддержали 60 голосов.При этом лидер демократического большинства в сенате и один из авторов законопроекта Чак Шумер пошёл на уловку: в последний момент он изменил голос с за на против, что позволит ещё раз вынести документ на голосование.Ранее в этот же день законопроект не поддержала и палата представителей Конгресса США.Президент США Джо Байден резко отреагировал на случившееся.«Никогда не думал, что увижу нечто подобное тому, что мы видим сейчас», — отметил он.Также Байден обвинил своего предшественника на президентском посту — Дональда Трампа — в том, что тот якобы «угрожал» сенаторам «возмездием», если они поддержат законопроект демократов.По словам Байдена, республиканцы заблокировали законопроект «потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает».В то же время сами республиканцы обратили внимание на то, что Украина получает больше помощи, чем некоторые рода войск США.Так, член палаты представителей конгресса США республиканец Эндрю Клайд заявил, что выделяемые Киеву средства превышают бюджет Корпуса морской пехоты США.«Ни один член конгресса не должен поддерживать отправку ещё $60 млрд Украине, что превышает весь бюджет корпуса морской пехоты США», — написал Клайд в соцсети Х.В свою очередь в Белом доме заявили, что из-за нехватки помощи украинские военные «тщательно распределяют свои боеприпасы».«Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (украинские военные. — Ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы исчерпываются. Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые — и об этом им известно — сейчас не пополняются», — заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.Джон Кирби.Он также сообщил, что украинское командование на отдельных участках фронта также должно определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.Также Кирби также прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки. По его мнению, освобождение этого города ВС РФ позволит российским военным проводить операции во всём Донбассе.По его словам, отсутствие помощи со стороны США усложняет ситуацию не только на фронте, но и отдалённых от фронта регионах Украины. Так, возрастает возможность поражения объектов украинской военно-промышленной базы.Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины сообщило, что количество выпускаемых российскими военными снарядов в 10 раз превышает число выстрелов артиллерии Вооружённых сил Украины.«Российские войска превосходят украинцев примерно в 10 раз на каждый выпущенный нами снаряд», — заявил он.Отмечается, что дополнительная помощь позволила бы Киеву закупить боеприпасы и усилить противовоздушную оборону.В то же время, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в четверг, 8 февраля, в 20:00 по Москве Сенат повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но отдельно — без вопросов, связанных с границей и миграцией в США. Маркарова заявила, что проект провалился в сенате, т. к. не было голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.«Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине ($ 60,06 млрд) Израилю и Тайваню», — заявила посол Украины в США.По её словам, сенатор Шумер сообщил, что намерен «вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля сего года».Таким образом, на Украине всё же сохраняется надежда на скорое получение помощи из США.Выгода ФинляндииФинские производители получают выгоду от поставок оружия Украине и строят амбициозные планы на будущее при активной поддержке государства, заявил РИА «Новости» посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.«Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство — в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше € 20 млн в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов», — заявил он.Так, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз, добавил Кузнецов.«Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия — натовский форпост на Востоке», — отметил Кузнецов.Кроме того, он рассказал, что политика РФ в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в этой стране.«Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа», — подчеркнул он.Кузнецов назвал Финляндию недружественной России страной.«И эта оценка основана не только и даже не столько на её членстве в НАТО. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном», — отметил посол.Он также заявил, что в финском информационном пространстве присутствует всё больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед «российской угрозой» на грани военного психоза и «охоты на ведьм», отметил посол, а тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение.Кузнецов отметил, что говорит об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами — представителями различных слоев общества.
https://ukraina.ru/20240207/1053149569.html
https://ukraina.ru/20240207/1053136128.html
https://ukraina.ru/20240207/1053128101.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Помощь заблокировали, выгода Финляндии. Главное на Украине на утро 8 февраля

09:59 08.02.2024 (обновлено: 10:54 08.02.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Сенат США заблокировал выделение помощи Украине. Стала известна выгода, которую получает Финляндия от продажи оружия Украине
Для поддержки законопроекта о выделении дополнительных средств на защиту американских границ, помощь Украине и Израилю не хватило голосов. Этот документ поддержали 49 сенаторов, против выступили 50, а для процедурного голосования требовалось, чтобы законопроект поддержали 60 голосов.
При этом лидер демократического большинства в сенате и один из авторов законопроекта Чак Шумер пошёл на уловку: в последний момент он изменил голос с за на против, что позволит ещё раз вынести документ на голосование.
Ранее в этот же день законопроект не поддержала и палата представителей Конгресса США.
Президент США Джо Байден резко отреагировал на случившееся.
«Никогда не думал, что увижу нечто подобное тому, что мы видим сейчас», — отметил он.
Также Байден обвинил своего предшественника на президентском посту — Дональда Трампа — в том, что тот якобы «угрожал» сенаторам «возмездием», если они поддержат законопроект демократов.
По словам Байдена, республиканцы заблокировали законопроект «потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает».
В то же время сами республиканцы обратили внимание на то, что Украина получает больше помощи, чем некоторые рода войск США.
Верховная Рада Украины
Вчера, 18:07
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Так, член палаты представителей конгресса США республиканец Эндрю Клайд заявил, что выделяемые Киеву средства превышают бюджет Корпуса морской пехоты США.
«Ни один член конгресса не должен поддерживать отправку ещё $60 млрд Украине, что превышает весь бюджет корпуса морской пехоты США», — написал Клайд в соцсети Х.
В свою очередь в Белом доме заявили, что из-за нехватки помощи украинские военные «тщательно распределяют свои боеприпасы».
«Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (украинские военные. — Ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы исчерпываются. Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые — и об этом им известно — сейчас не пополняются», — заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.Джон Кирби.
Он также сообщил, что украинское командование на отдельных участках фронта также должно определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.
Также Кирби также прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки. По его мнению, освобождение этого города ВС РФ позволит российским военным проводить операции во всём Донбассе.
По его словам, отсутствие помощи со стороны США усложняет ситуацию не только на фронте, но и отдалённых от фронта регионах Украины. Так, возрастает возможность поражения объектов украинской военно-промышленной базы.
Вчера, 13:00
Обесточенные города, атаки ВСУ, соучастники киевского режима. Главное на Украине на 13:00 7 февраля
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины сообщило, что количество выпускаемых российскими военными снарядов в 10 раз превышает число выстрелов артиллерии Вооружённых сил Украины.
«Российские войска превосходят украинцев примерно в 10 раз на каждый выпущенный нами снаряд», — заявил он.
Отмечается, что дополнительная помощь позволила бы Киеву закупить боеприпасы и усилить противовоздушную оборону.
В то же время, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в четверг, 8 февраля, в 20:00 по Москве Сенат повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но отдельно — без вопросов, связанных с границей и миграцией в США. Маркарова заявила, что проект провалился в сенате, т. к. не было голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.
«Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине ($ 60,06 млрд) Израилю и Тайваню», — заявила посол Украины в США.
По её словам, сенатор Шумер сообщил, что намерен «вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля сего года».
Таким образом, на Украине всё же сохраняется надежда на скорое получение помощи из США.
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Выгода Финляндии
Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине и строят амбициозные планы на будущее при активной поддержке государства, заявил РИА «Новости» посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
«Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство — в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше € 20 млн в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов», — заявил он.
Так, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз, добавил Кузнецов.
«Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия — натовский форпост на Востоке», — отметил Кузнецов.
Кроме того, он рассказал, что политика РФ в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в этой стране.
«Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа», — подчеркнул он.
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Кузнецов назвал Финляндию недружественной России страной.
«И эта оценка основана не только и даже не столько на её членстве в НАТО. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном», — отметил посол.
Он также заявил, что в финском информационном пространстве присутствует всё больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед «российской угрозой» на грани военного психоза и «охоты на ведьм», отметил посол, а тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение.
Кузнецов отметил, что говорит об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами — представителями различных слоев общества.
 
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