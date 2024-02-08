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Подозревают в отмывании денег. Австрия расследует дело против экс-главы Нацбанка Украины
Подозревают в отмывании денег. Австрия расследует дело против экс-главы Нацбанка Украины - 08.02.2024 Украина.ру
Подозревают в отмывании денег. Австрия расследует дело против экс-главы Нацбанка Украины
Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко по подозрению в отмывании денег, передает агентство Франс Пресс
2024-02-08T08:24
2024-02-08T08:24
2024-02-08T08:24
нацбанк
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новости
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"Австрийские антикоррупционные прокуроры заявили в среду, что ведут расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Украины по подозрению в злоупотреблении общественным доверием и отмывании денег", - говорится в материале.В октябре 2022 года Шевченко ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, а позднее был объявлен в международный розыск по подозрению в хищениях в "Укргазбанке" и заочно арестован.По версии следствия, в 2014-2019 годах руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и необоснованно перевело свыше 206 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов) за их "услуги".Подозреваемыми проходят пять основных фигурантов, в том числе бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления "Укргазбанка". Шевченко назвал дело против него "политически мотивированным и искусственно созданным на скорую руку".В январе 2023 года Шевченко обратился к властям Австрии с просьбой о предоставлении убежища. Как отмечает австрийское издание Standard, заявление все еще не рассмотрено.
https://ukraina.ru/20231010/1050066264.html
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нацбанк, австрия, новости, уголовное дело, украина
Нацбанк, Австрия, Новости, уголовное дело, Украина
Подозревают в отмывании денег. Австрия расследует дело против экс-главы Нацбанка Украины
Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко по подозрению в отмывании денег, передает агентство Франс Пресс
"Австрийские антикоррупционные прокуроры заявили в среду, что ведут расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Украины по подозрению в злоупотреблении общественным доверием и отмывании денег", - говорится в материале.
В октябре 2022 года Шевченко ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, а позднее был объявлен в международный розыск по подозрению в хищениях в "Укргазбанке" и заочно арестован.
По версии следствия, в 2014-2019 годах руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и необоснованно перевело свыше 206 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов) за их "услуги".
Подозреваемыми проходят пять основных фигурантов, в том числе бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления "Укргазбанка".
Шевченко назвал дело против него "политически мотивированным и искусственно созданным на скорую руку".
В январе 2023 года Шевченко обратился к властям Австрии с просьбой о предоставлении убежища. Как отмечает австрийское издание Standard, заявление все еще не рассмотрено.