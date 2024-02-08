Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
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Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ
Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ
СВО — это первый в истории человечества конфликт, который мы наблюдаем в прямом эфире. В ходе боевых действий постоянно появляются новые тактические приемы. На каждом направлении свои особенности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-08T04:30
2024-02-08T04:30
новости
сво
спецоперация
война
штурм
дроны
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всу
наступление
камера
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Незаметно собрать ударный кулак на фронте невозможно, потому что поле боя и тылы находятся под постоянным наблюдением разведки. Мы видим противника, а противник - следит за нами. Ни одно масштабное перемещение войск не остается незамеченным, рассказал военный.В ходе боевых действий постоянно появляются такие новые приемы. На каждом направлении есть свои особенности. Городские бои, бои на открытой местности и бои в лесополосе — это разные виды боевых действий, добавил офицер."Мы уже давно выработали тактику, что FPV-дрон не ударяет в одиночку. Постоянно в воздухе висят два-три наших дрона. Один наносит удар по бронетехнике, ВСУ пытаются эвакуировать, а два остальных бьют по эвакуационной группе", - отметил эксперт.Нельзя утверждать, что эти тактические приемы могут кардинально переломить ход СВО. Но они могут спасти жизни бойцов и помочь выполнить конкретную боевую задачу Русский человек смекалистый и всегда придумает что-то неприятное для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053099476.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сво, спецоперация, война, штурм, дроны, бпла, всу, наступление, камера, вс рф
Новости, СВО, Спецоперация, война, штурм, дроны, БПЛА, ВСУ, наступление, камера, ВС РФ

Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ

04:30 08.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СВО — это первый в истории человечества конфликт, который мы наблюдаем в прямом эфире. В ходе боевых действий постоянно появляются новые тактические приемы. На каждом направлении свои особенности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Незаметно собрать ударный кулак на фронте невозможно, потому что поле боя и тылы находятся под постоянным наблюдением разведки. Мы видим противника, а противник - следит за нами. Ни одно масштабное перемещение войск не остается незамеченным, рассказал военный.

"СВО — это первый в истории человечества конфликт, который мы наблюдаем в прямом эфире. [Съёмка боя идет] Сверху, сбоку, от первого лица. Мы видим видео с гоупрошек (экшн-камеры с функцией GoPro. - Ред.) наших штурмовых групп и гоупрошек противника", - подчеркнул Шкурлатов.

В ходе боевых действий постоянно появляются такие новые приемы. На каждом направлении есть свои особенности. Городские бои, бои на открытой местности и бои в лесополосе — это разные виды боевых действий, добавил офицер.
"Мы уже давно выработали тактику, что FPV-дрон не ударяет в одиночку. Постоянно в воздухе висят два-три наших дрона. Один наносит удар по бронетехнике, ВСУ пытаются эвакуировать, а два остальных бьют по эвакуационной группе", - отметил эксперт.
Нельзя утверждать, что эти тактические приемы могут кардинально переломить ход СВО. Но они могут спасти жизни бойцов и помочь выполнить конкретную боевую задачу Русский человек смекалистый и всегда придумает что-то неприятное для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Разведчик Кот интервью
Вчера, 04:00
Разведчик Кот: Если б мы применили тактику Израиля, то давно закончили спецоперацию. Но нам это запрещеноГероические будни на войне — это не каждый день и даже не каждую неделю. Иногда приходится ждать месяцами боевого задания. Но это не значит, что наши бойцы в это время пребывают в спокойствии. Идут обстрелы, летают беспилотники, наши тоже активно противодействуют противнику. Обычные будни войны
 
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