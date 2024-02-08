Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
СВО — это первый в истории человечества конфликт, который мы наблюдаем в прямом эфире. В ходе боевых действий постоянно появляются новые тактические приемы. На каждом направлении свои особенности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Незаметно собрать ударный кулак на фронте невозможно, потому что поле боя и тылы находятся под постоянным наблюдением разведки. Мы видим противника, а противник - следит за нами. Ни одно масштабное перемещение войск не остается незамеченным, рассказал военный.
"СВО — это первый в истории человечества конфликт, который мы наблюдаем в прямом эфире. [Съёмка боя идет] Сверху, сбоку, от первого лица. Мы видим видео с гоупрошек (экшн-камеры с функцией GoPro. - Ред.) наших штурмовых групп и гоупрошек противника", - подчеркнул Шкурлатов.
В ходе боевых действий постоянно появляются такие новые приемы. На каждом направлении есть свои особенности. Городские бои, бои на открытой местности и бои в лесополосе — это разные виды боевых действий, добавил офицер.
"Мы уже давно выработали тактику, что FPV-дрон не ударяет в одиночку. Постоянно в воздухе висят два-три наших дрона. Один наносит удар по бронетехнике, ВСУ пытаются эвакуировать, а два остальных бьют по эвакуационной группе", - отметил эксперт.
Нельзя утверждать, что эти тактические приемы могут кардинально переломить ход СВО. Но они могут спасти жизни бойцов и помочь выполнить конкретную боевую задачу Русский человек смекалистый и всегда придумает что-то неприятное для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:00Разведчик Кот: Если б мы применили тактику Израиля, то давно закончили спецоперацию. Но нам это запрещеноГероические будни на войне — это не каждый день и даже не каждую неделю. Иногда приходится ждать месяцами боевого задания. Но это не значит, что наши бойцы в это время пребывают в спокойствии. Идут обстрелы, летают беспилотники, наши тоже активно противодействуют противнику. Обычные будни войны