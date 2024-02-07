https://ukraina.ru/20240207/1053138893.html

Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины

Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины - 07.02.2024 Украина.ру

Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал решение канала НВО, отказавшего российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу в съемках в третьем сезоне сериала "Белый лотос"

2024-02-07T14:17

2024-02-07T14:17

2024-02-07T14:17

актер

сериал

съемки

новости

россия

украина

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"Это частная компания - нанимает, кого хочет... Уверен, у него будет много других интересных предложений", - сказал Песков.В начале февраля Бикович сообщил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала, так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества". Он однако отметил, что отметил, что "ни одно заманчивое предложение не может быть выше жизненных принципов".В конце января МИД Украины раскритиковал участие поддерживающего Россию Биковича в сериале.МИД Сербии ответил на украинские обвинения в адрес актера "в поддержке геноцида и нарушении международного права", заявив, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.

https://ukraina.ru/20240203/1053066917.html

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актер, сериал, съемки, новости, россия, украина