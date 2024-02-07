https://ukraina.ru/20240207/1053136128.html

Обесточенные города, атаки ВСУ, соучастники киевского режима. Главное на Украине на 13:00 7 февраля

Обесточенные города, атаки ВСУ, соучастники киевского режима. Главное на Украине на 13:00 7 февраля - 07.02.2024 Украина.ру

Обесточенные города, атаки ВСУ, соучастники киевского режима. Главное на Украине на 13:00 7 февраля

Украина.ру, 07.02.2024

2024-02-07T13:00

2024-02-07T13:00

2024-02-07T13:44

хроники

эксклюзив

спецоперация

электричество

взрыв

удары

воздушная тревога

инфраструктура

всу

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg

В результате взрывов на Украине пострадала энергетическая инфраструктура, известны и другие последствия. ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами ЗападаУтром в среду на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ и власти информировали о взрывах в разных городах и областях.Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале уточнил, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.«Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Харьковская области и Киев. Спасатели ликвидируют возгорание на месте падения обломков. Есть повреждения... энергетической инфраструктуры», — написал Шмыгаль.Он отметил, что энергетики приступили к возобновлению снабжения, и заверил, якобы энергосистема работает стабильно, отключения электроэнергии не предусматриваются.Минэнерго Украины в свою очередь сообщало, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, ряд потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве. В частности, утверждалось, что в Киеве обесточены подстанции, в Харькове и Николаеве повреждены электросети.Кроме того, согласно данным Минэнерго, в Харькове взрывами были повреждены электросети, обесточено около тысячи потребителей. Также зафиксированы отключения света в Николаеве, без электричества остались более 220 бытовых потребителей.В результате взрывов в Дрогобыче Львовской области был поврежден промышленный объект, произошел пожар, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.«Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. На месте работают пожарные», — сказал Козицкий.В Дрогобыче находится один из нефтеперерабатывающих заводов.В свою очередь власти Днепропетровской области сообщили о взрывах и повреждении коммунального предприятия.«Утро в Днепропетровской области началось с воздушной тревоги. В области было громко. Все детали — после отбоя... Есть разрушение на территории коммунального предприятия, повреждены здания», — написал глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.По его словам, в одном из зданий возник пожар, который спасатели оперативно потушили.Также пожар произошел на территории инфраструктурного объекта в городе Николаеве, зафиксированы повреждения на фоне взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате взрывов в селе Охримовка было повреждено 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура. Кроме того, в селе Малая Волчья повреждено складское помещение.«В городе Волчанске повреждены хозяйственные помещения предприятия», — написал он.Что касается столицы, пожар произошел в одном из зданий, расположенных в Голосеевском районе Киева, после взрывов в городе.«Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», — написал мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.О каком именно здании идет речь, он не уточнил.В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко разъяснил, что в Голосеевском районе произошел пожар на станции технического обслуживания, в Днепровском районе повреждены подземные электросети.Кличко также утверждает, что расположенная на левом берегу города магистраль теплоснабжения получила повреждения в результате взрыва.«В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам», — написал Кличко.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что птицефабрика и агропредприятие повреждены взрывами в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.В связи с неспокойным утром на Украине Польша подняла в воздух истребители, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.«С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и все чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши. <...> Есть алгоритм. Подняты польские самолеты F-16, все системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности», — пояснил министр.Оперативное командование вооруженных сил Польши на платформе X проинформировало, что «наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины».Атаки ВСУУкраинские войска выпустили 20 «натовских» снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району. Об этом сообщило в среду утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 — населенный пункт Архангельское — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.С 10:50 по 11:05 ВСУ выпустили в общей сложности еще 17 снарядов того же калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке, а также Ясиноватскому району.Немногим позже Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.В ночь на среду украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Петровском районе Донецка.Около полуночи отделение 6-й пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на место срабатывания автоматической пожарной сигнализации в магазине, там на огнеборцев с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет.«Пострадали пятеро сотрудников МЧС. После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в МЧС ДНР.Утром противник сбросил взрывоопасный предмет с беспилотника в Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Позже украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:20 (совпадает с мск) — город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата», — указали в представительстве ДНР в СЦКК. О последствиях пока неизвестно.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, не менее восьми украинских беспилотников атаковали территорию региона за прошедшие сутки.Двое человек пострадали в приграничном городе Шебекино после обстрела со стороны ВСУ.«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона в своем телеграм-канале.Кроме того, по его словам, есть прямое попадание по стоянке промышленного предприятия — «посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов». На месте работают оперативные и аварийные службы.Противостояние западной помощиСенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима.Совет Федерации требует незамедлительно прекратить эти поставки, говорится в обращении палаты, принятом на заседании в среду.«Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ», — сказано в документе.Сенаторы отмечают, что для совершения «своих кровавых злодеяний» украинские «вооруженные формирования» используют оружие, поставляемое на Украину, в частности, США, Германией, Великобританией, Францией, Чехией и другими государствами-членами НАТО и Евросоюза.«В числе этих вооружений американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения мины германского (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другие многочисленные образцы военной техники западного производства», — подчеркнули члены верхней палаты российского парламента.Совет Федерации также заявил, что продолжение поставок оружия превращает государства Запада в «прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права».Лидеры США и Европы призывают страны накачивать Киев оружием. Хотя в Минобороны РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не меняют ситуацию на поле боя.Накануне Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший на пленарной сессии Европейского парламента, обсуждавшего помощь Украине, предположил, что без помощи ЕС Киев будет воевать водяными пистолетами.

https://ukraina.ru/20240207/1053128101.html

https://ukraina.ru/20240206/1053114203.html

https://ukraina.ru/20240206/1053108377.html

белгородская область

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, электричество, взрыв, удары, воздушная тревога, инфраструктура, всу, атака, беспилотники, белгородская область, совет, совет федерации, помощь, оружие, запад