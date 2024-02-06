Украинца осудили на два года за отказ брать повестку - 06.02.2024 Украина.ру
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Украинца осудили на два года за отказ брать повестку
Украинца осудили на два года за отказ брать повестку - 06.02.2024 Украина.ру
Украинца осудили на два года за отказ брать повестку
Суд приговорил украинца к двум годам лишения свободы из-за отказа брать повестку, сообщили 6 февраля журналисты украинского издания "Страна.ua"
2024-02-06T10:36
2024-02-06T10:36
новости
украина
ровенская область
суд
уклонисты
мобилизация
призыв
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Житель Ровенской области отказался в военкомате принимать повестку. Врачебная комиссия признала украинца годным к службе в армии, ему вручили повестку, однако мужчина категорически отказался от нее, пишет издание.Вину подозреваемый на суде не признал. По его словам, у него "есть много хронических болезней, которые [комиссия] не учла". Однако подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательно.По аналогичной статье 22 января осудили военнообязанного жителя Хмельницкой области. Мужчина так не хотел служить, что начал посещать секту "Свидетели Иеговы"*, чтобы потом заявить в суде, что не может служить по религиозным убеждениям. Эту фразу на заседании ему действительно пришлось сказать, однако суд не согласился с его доводами.В августе прошлого года капеллан ВСУ из Ивано-Франковска призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы"*. Его возмутило, что членство в этой секте является юридическим основанием не участвовать в войне по религиозным убеждениям.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.Несколько украинцев обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека из-за запрета покидать страну. Истцы заявили, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны).*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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новости, украина, ровенская область, суд, уклонисты, мобилизация, призыв
Новости, Украина, Ровенская область, Суд, уклонисты, мобилизация, призыв

Украинца осудили на два года за отказ брать повестку

10:36 06.02.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Суд приговорил украинца к двум годам лишения свободы из-за отказа брать повестку, сообщили 6 февраля журналисты украинского издания "Страна.ua"
Житель Ровенской области отказался в военкомате принимать повестку. Врачебная комиссия признала украинца годным к службе в армии, ему вручили повестку, однако мужчина категорически отказался от нее, пишет издание.
Вину подозреваемый на суде не признал. По его словам, у него "есть много хронических болезней, которые [комиссия] не учла". Однако подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.
Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательно.
По аналогичной статье 22 января осудили военнообязанного жителя Хмельницкой области. Мужчина так не хотел служить, что начал посещать секту "Свидетели Иеговы"*, чтобы потом заявить в суде, что не может служить по религиозным убеждениям. Эту фразу на заседании ему действительно пришлось сказать, однако суд не согласился с его доводами.
В августе прошлого года капеллан ВСУ из Ивано-Франковска призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы"*. Его возмутило, что членство в этой секте является юридическим основанием не участвовать в войне по религиозным убеждениям.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
Несколько украинцев обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека из-за запрета покидать страну. Истцы заявили, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны).
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.
31 января, 11:53
"Доиграемся в демократию": бригадир теробороны ВСУ предложил простреливать колени призывникамМобилизацию на Украине необходимо ужесточить, стрелять в колени несогласным, заявил командир украинской 118 бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко
 
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