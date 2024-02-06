https://ukraina.ru/20240206/1053110690.html
Украинца осудили на два года за отказ брать повестку
Украинца осудили на два года за отказ брать повестку - 06.02.2024 Украина.ру
Украинца осудили на два года за отказ брать повестку
Суд приговорил украинца к двум годам лишения свободы из-за отказа брать повестку, сообщили 6 февраля журналисты украинского издания "Страна.ua"
2024-02-06T10:36
2024-02-06T10:36
2024-02-06T10:36
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украина
ровенская область
суд
уклонисты
мобилизация
призыв
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Житель Ровенской области отказался в военкомате принимать повестку. Врачебная комиссия признала украинца годным к службе в армии, ему вручили повестку, однако мужчина категорически отказался от нее, пишет издание.Вину подозреваемый на суде не признал. По его словам, у него "есть много хронических болезней, которые [комиссия] не учла". Однако подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательно.По аналогичной статье 22 января осудили военнообязанного жителя Хмельницкой области. Мужчина так не хотел служить, что начал посещать секту "Свидетели Иеговы"*, чтобы потом заявить в суде, что не может служить по религиозным убеждениям. Эту фразу на заседании ему действительно пришлось сказать, однако суд не согласился с его доводами.В августе прошлого года капеллан ВСУ из Ивано-Франковска призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы"*. Его возмутило, что членство в этой секте является юридическим основанием не участвовать в войне по религиозным убеждениям.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.Несколько украинцев обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека из-за запрета покидать страну. Истцы заявили, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны).*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20240131/1052999428.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ровенская область, суд, уклонисты, мобилизация, призыв
Новости, Украина, Ровенская область, Суд, уклонисты, мобилизация, призыв
Украинца осудили на два года за отказ брать повестку
Суд приговорил украинца к двум годам лишения свободы из-за отказа брать повестку, сообщили 6 февраля журналисты украинского издания "Страна.ua"
Житель Ровенской области отказался в военкомате принимать повестку. Врачебная комиссия признала украинца годным к службе в армии, ему вручили повестку, однако мужчина категорически отказался от нее, пишет издание.
Вину подозреваемый на суде не признал. По его словам, у него "есть много хронических болезней, которые [комиссия] не учла". Однако подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.
Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательно.
По аналогичной статье 22 января осудили военнообязанного жителя Хмельницкой области. Мужчина так не хотел служить, что начал посещать секту "Свидетели Иеговы"*, чтобы потом заявить в суде, что не может служить по религиозным убеждениям. Эту фразу на заседании ему действительно пришлось сказать, однако суд не согласился с его доводами.
В августе прошлого года капеллан ВСУ из Ивано-Франковска призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы"*. Его возмутило, что членство в этой секте является юридическим основанием не участвовать в войне по религиозным убеждениям.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
Несколько украинцев обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека из-за запрета покидать страну. Истцы заявили, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны).
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.