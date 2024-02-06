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Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады
Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады - 06.02.2024 Украина.ру
Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады
Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным могут уволить всех его заместителей, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-02-06T10:06
2024-02-06T10:06
2024-02-06T10:06
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украина
валерий залужный
владимир зеленский
отставка
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.Журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники во властных кругах соощили, что Зеленский планирует отправить в отставку не только главкома ВСУ Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.*внесен в российский список экстремистов и террористов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, верховная рада
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, отставка, Верховная Рада
Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады
Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным могут уволить всех его заместителей, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
"Ну и вместе с Залужным
планируют увольнять всех его заместителей: Мойсюка, Балана, Забродского", - написал Гончаренко*.
Президент Украины Владимир Зеленский
ранее подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал
, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".
Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.
Журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники во властных кругах соощили, что Зеленский планирует отправить в отставку не только главкома ВСУ Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.
*внесен в российский список экстремистов и террористов