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Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады

Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады - 06.02.2024 Украина.ру

Вместе с Залужным планируют уволить всех его заместителей - депутат Рады

Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным могут уволить всех его заместителей, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2024-02-06T10:06

2024-02-06T10:06

2024-02-06T10:06

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украина

валерий залужный

владимир зеленский

отставка

верховная рада

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.Журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники во властных кругах соощили, что Зеленский планирует отправить в отставку не только главкома ВСУ Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.*внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240202/1053053732.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, верховная рада