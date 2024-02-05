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Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля уволит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и отправит его в Великобританию в качестве главы украинского дипломатического представительства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко 5 февраля, ссылаясь на собственные источники
2024-02-05T19:16
2024-02-05T19:16
2024-02-05T19:16
новости
валерий залужный
владимир зеленский
великобритания
посол
увольнение
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По словам депутата, Залужный уже согласился на новую должность."Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, уехавшие послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине", — процитировал слова Шевченко телеграм-канал Сводки ополчения Новороссии.Тем временем украинские инсайдерские каналы пишут, что Залужный и глава генштаба Украины Сергей Шаптала уже сообщили об отставках своим командам. Слухи подогрел тот факт, что Залужный и Шептала сегодня в соцсетях опубликовали фото, воспринятое на Украине как прощальное.Валерий Залужный поздравил в соцсетях начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу с днем рождения."Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал Залужный.В интервью итальянскому телеканалу Rai1 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валения Залужного. Он отметил, что Украине необходима кадровая перезагрузка, не только в военной сфере, но и среди руководства страны в целом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, владимир зеленский, великобритания, посол, увольнение
Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля уволит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и отправит его в Великобританию в качестве главы украинского дипломатического представительства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко 5 февраля, ссылаясь на собственные источники
По словам депутата, Залужный уже согласился на новую должность.
"Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, уехавшие послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине", — процитировал слова Шевченко телеграм-канал Сводки ополчения Новороссии.
Тем временем украинские инсайдерские каналы пишут, что Залужный и глава генштаба Украины Сергей Шаптала уже сообщили об отставках своим командам. Слухи подогрел тот факт, что Залужный и Шептала сегодня в соцсетях опубликовали фото, воспринятое на Украине как прощальное.
Валерий Залужный поздравил в соцсетях начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу с днем рождения.
"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал Залужный.
В интервью итальянскому телеканалу Rai1 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валения Залужного. Он отметил, что Украине необходима кадровая перезагрузка, не только в военной сфере, но и среди руководства страны в целом.