"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой. А с октября потери ВСУ превышают число новых мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Когда заходит речь о 500 тысяч потерь ВСУ, то речь идет обо всех безвозвратных потерях — убитыми и покалеченными. На фронте ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, рассказал эксперт.
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то людской ресурс ВСУ не такой уж большой, добавил он.
"Киев они точно трогать не будут [в плане мобилизации], потому что киевляне могут свергнуть власть. То есть [остается] уже 4 миллиона. А сколько людей они не могут мобилизовать, потому что они работают в оборонно-промышленном комплексе или в государственных структурах? Это тоже минус миллион", - подчеркнул Евсеев.
Еще один миллион уклонистов на Украине прячется от мобилизации. Это значит, что Киеву воевать особенно и некем. А с октября потери ВСУ превышают количество мобилизованных, сейчас они составляют примерно 800 человек в сутки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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