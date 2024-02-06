"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина - 06.02.2024 Украина.ру
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"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина
"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина - 06.02.2024 Украина.ру
"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой. А с октября потери ВСУ превышают число новых мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-02-06T04:50
2024-02-06T04:50
новости
украина
россия
сво
потери всу
мобилизация
военные
резервы
киев
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Когда заходит речь о 500 тысяч потерь ВСУ, то речь идет обо всех безвозвратных потерях — убитыми и покалеченными. На фронте ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, рассказал эксперт.Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то людской ресурс ВСУ не такой уж большой, добавил он.Еще один миллион уклонистов на Украине прячется от мобилизации. Это значит, что Киеву воевать особенно и некем. А с октября потери ВСУ превышают количество мобилизованных, сейчас они составляют примерно 800 человек в сутки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052935079.html
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новости, украина, россия, сво, потери всу, мобилизация, военные, резервы, киев
Новости, Украина, Россия, СВО, потери ВСУ, мобилизация, военные, резервы, Киев

"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина

04:50 06.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой. А с октября потери ВСУ превышают число новых мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Когда заходит речь о 500 тысяч потерь ВСУ, то речь идет обо всех безвозвратных потерях — убитыми и покалеченными. На фронте ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, рассказал эксперт.
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то людской ресурс ВСУ не такой уж большой, добавил он.

"Киев они точно трогать не будут [в плане мобилизации], потому что киевляне могут свергнуть власть. То есть [остается] уже 4 миллиона. А сколько людей они не могут мобилизовать, потому что они работают в оборонно-промышленном комплексе или в государственных структурах? Это тоже минус миллион", - подчеркнул Евсеев.

Еще один миллион уклонистов на Украине прячется от мобилизации. Это значит, что Киеву воевать особенно и некем. А с октября потери ВСУ превышают количество мобилизованных, сейчас они составляют примерно 800 человек в сутки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
29 января, 05:00
Ростислав Ищенко: Неважно, кто победит, Трамп или Байден, Украина уже трупЕсли с точки зрения России были разные варианты взаимодействия с Украиной, то с точки зрения Украины вариант был только один – война с Россией на уничтожение. Когда это стало России понятно, у нее не осталось выбора.
 
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