https://ukraina.ru/20240206/1052957205.html

"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина

"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина - 06.02.2024 Украина.ру

"Киев трогать не будут": эксперт раскрыл, кого не отправят на фронт и сколько резервов накопила Украина

Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой. А с октября потери ВСУ превышают число новых мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-02-06T04:50

2024-02-06T04:50

2024-02-06T04:50

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Когда заходит речь о 500 тысяч потерь ВСУ, то речь идет обо всех безвозвратных потерях — убитыми и покалеченными. На фронте ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, рассказал эксперт.Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то людской ресурс ВСУ не такой уж большой, добавил он.Еще один миллион уклонистов на Украине прячется от мобилизации. Это значит, что Киеву воевать особенно и некем. А с октября потери ВСУ превышают количество мобилизованных, сейчас они составляют примерно 800 человек в сутки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240129/1052935079.html

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новости, украина, россия, сво, потери всу, мобилизация, военные, резервы, киев