В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России - 05.02.2024 Украина.ру
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В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России
В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России - 05.02.2024 Украина.ру
В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России
Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 5 февраля сообщили "Вокруг света и в Болгарии" со ссылкой на собственные источники
2024-02-05T14:07
2024-02-05T14:07
новости
болгария
полиция
шпионаж
задержание
россия
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По данным источников, задержанный сотрудник якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства Российской Федерации в Софии, который ранее был объявлен персоной нон грата в Болгарии.Полицейский был задержан на своем рабочем месте в рамках операции Управления внутренней безопасности МВД Болгарии и прокуратуры. По делу также работает Государственное агентство национальной безопасности, отмечает болгарское издание.В июле 2022 года Болгария объявила о высылке 70 сотрудников посольства РФ, обвиненных в шпионаже. Дипломатам дали пять дней на то, чтобы они, вместе со своими семьями, покинули территорию страны.
https://ukraina.ru/20220630/1034265085.html
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новости, болгария, полиция, шпионаж, задержание, россия
Новости, Болгария, полиция, шпионаж, задержание, Россия

В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России

14:07 05.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 5 февраля сообщили "Вокруг света и в Болгарии" со ссылкой на собственные источники
По данным источников, задержанный сотрудник якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства Российской Федерации в Софии, который ранее был объявлен персоной нон грата в Болгарии.
Полицейский был задержан на своем рабочем месте в рамках операции Управления внутренней безопасности МВД Болгарии и прокуратуры. По делу также работает Государственное агентство национальной безопасности, отмечает болгарское издание.
В июле 2022 года Болгария объявила о высылке 70 сотрудников посольства РФ, обвиненных в шпионаже. Дипломатам дали пять дней на то, чтобы они, вместе со своими семьями, покинули территорию страны.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня 2022, 10:41
Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатовПремьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку, снял с себя личную ответственность за высылку российских дипломатов, передало 29 июня агентство БТА
 
НовостиБолгарияполицияшпионажзадержаниеРоссия
 
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