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В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России - 05.02.2024 Украина.ру

В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 5 февраля сообщили "Вокруг света и в Болгарии" со ссылкой на собственные источники

2024-02-05T14:07

2024-02-05T14:07

2024-02-05T14:07

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По данным источников, задержанный сотрудник якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства Российской Федерации в Софии, который ранее был объявлен персоной нон грата в Болгарии.Полицейский был задержан на своем рабочем месте в рамках операции Управления внутренней безопасности МВД Болгарии и прокуратуры. По делу также работает Государственное агентство национальной безопасности, отмечает болгарское издание.В июле 2022 года Болгария объявила о высылке 70 сотрудников посольства РФ, обвиненных в шпионаже. Дипломатам дали пять дней на то, чтобы они, вместе со своими семьями, покинули территорию страны.

https://ukraina.ru/20220630/1034265085.html

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новости, болгария, полиция, шпионаж, задержание, россия