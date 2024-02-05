https://ukraina.ru/20240205/1053095123.html
В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России
В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России - 05.02.2024 Украина.ру
В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России
Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 5 февраля сообщили "Вокруг света и в Болгарии" со ссылкой на собственные источники
2024-02-05T14:07
2024-02-05T14:07
2024-02-05T14:07
новости
болгария
полиция
шпионаж
задержание
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0e87333e807082e5ccbee4e2f93f380b.jpg
По данным источников, задержанный сотрудник якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства Российской Федерации в Софии, который ранее был объявлен персоной нон грата в Болгарии.Полицейский был задержан на своем рабочем месте в рамках операции Управления внутренней безопасности МВД Болгарии и прокуратуры. По делу также работает Государственное агентство национальной безопасности, отмечает болгарское издание.В июле 2022 года Болгария объявила о высылке 70 сотрудников посольства РФ, обвиненных в шпионаже. Дипломатам дали пять дней на то, чтобы они, вместе со своими семьями, покинули территорию страны.
https://ukraina.ru/20220630/1034265085.html
болгария
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2c77b5361f674fe04fa0b7723b34ca4a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, полиция, шпионаж, задержание, россия
Новости, Болгария, полиция, шпионаж, задержание, Россия
В Болгарии задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу России
Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 5 февраля сообщили "Вокруг света и в Болгарии" со ссылкой на собственные источники