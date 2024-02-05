https://ukraina.ru/20240205/1053093156.html

Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом

Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом - 05.02.2024 Украина.ру

Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске является чудовищным террористическим актом. Об этом 5 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-02-05T13:57

2024-02-05T13:57

2024-02-05T13:57

дмитрий песков

лисичанск

обстрелы

всу

новости

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"Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, - это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта", - сказал Песков.По его словам, российская специальная военная операция на Украине продолжается для того, чтобы не было подобных терактов.В минувшую субботу украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди.Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.

https://ukraina.ru/20240205/1053083605.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий песков, лисичанск, обстрелы, всу, новости