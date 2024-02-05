Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным террористическим актом
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске является чудовищным террористическим актом. Об этом 5 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, - это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта", - сказал Песков.
По его словам, российская специальная военная операция на Украине продолжается для того, чтобы не было подобных терактов.
В минувшую субботу украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди.
Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
09:06Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в ЛисичанскеГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", призвала США "опомниться и очнуться"