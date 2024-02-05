https://ukraina.ru/20240205/1053090969.html
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, сообщили журналисты "Украинской правды" на источники во властных кругах
2024-02-05T12:30
2024-02-05T12:30
2024-02-05T12:30
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
отставка
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0e/1052682164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_935931f47c63e2bcdde00ab3fb4b97c5.jpg
В Офисе президента Украины ведутся консультации по смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.Другой источник "Украинской правды" отметил, что все события по замене Залужного и Шапталы могут произойти посреди недели.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает оперезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Залужный опубликовал 5 февраля в соцсетях фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения. "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", подписал Залужный совместное фото.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.*внесен в российский список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240202/1053053732.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0e/1052682164_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_583e4981255bbbe020429e0e43d4f96e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, отставка, ВСУ
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, сообщили журналисты "Украинской правды" на источники во властных кругах
В Офисе президента Украины ведутся консультации по смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.
"Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные – неопределенно", - отметил источник издания.
Другой источник "Украинской правды" отметил, что все события по замене Залужного
и Шапталы могут произойти посреди недели.
Зеленский
в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает оперезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".
Залужный опубликовал 5 февраля в соцсетях фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения. "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", подписал Залужный совместное фото.
По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
*внесен в российский список экстремистов и террористов