Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ - 05.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240205/1053090969.html
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, сообщили журналисты "Украинской правды" на источники во властных кругах
2024-02-05T12:30
2024-02-05T12:30
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
отставка
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0e/1052682164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_935931f47c63e2bcdde00ab3fb4b97c5.jpg
В Офисе президента Украины ведутся консультации по смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.Другой источник "Украинской правды" отметил, что все события по замене Залужного и Шапталы могут произойти посреди недели.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает оперезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Залужный опубликовал 5 февраля в соцсетях фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения. "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", подписал Залужный совместное фото.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.*внесен в российский список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240202/1053053732.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0e/1052682164_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_583e4981255bbbe020429e0e43d4f96e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, отставка, ВСУ

Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ

12:30 05.02.2024
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / TelegramЗалужный и Шаптала
Залужный и Шаптала - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / Telegram
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, сообщили журналисты "Украинской правды" на источники во властных кругах
В Офисе президента Украины ведутся консультации по смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.
"Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные – неопределенно", - отметил источник издания.
Другой источник "Украинской правды" отметил, что все события по замене Залужного и Шапталы могут произойти посреди недели.
Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает оперезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".
Залужный опубликовал 5 февраля в соцсетях фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения. "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", подписал Залужный совместное фото.
По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
*внесен в российский список экстремистов и террористов
- РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 15:56
Генерал пошел в атаку: Залужный против ЗеленскогоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наносит ответный удар Зеленскому. Снова через западные СМИ
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийотставкаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
18:23Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине
17:59Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
17:58Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
17:39"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
17:27"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя
17:22Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?
17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ
17:15Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
16:59Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
16:52Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
16:46Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет
16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине
16:36Дональд Трамп и развал НАТО
16:20Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
16:19Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
16:02Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского
15:44Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
15:39Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло
14:55Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Лента новостейМолния