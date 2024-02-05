https://ukraina.ru/20240205/1053090969.html

Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ

Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ - 05.02.2024 Украина.ру

Зеленский отправит в отставку не только Залужного - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, сообщили журналисты "Украинской правды" на источники во властных кругах

2024-02-05T12:30

2024-02-05T12:30

2024-02-05T12:30

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украина

валерий залужный

владимир зеленский

отставка

всу

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В Офисе президента Украины ведутся консультации по смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.Другой источник "Украинской правды" отметил, что все события по замене Залужного и Шапталы могут произойти посреди недели.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает оперезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Залужный опубликовал 5 февраля в соцсетях фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения. "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", подписал Залужный совместное фото.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.*внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240202/1053053732.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, всу