https://ukraina.ru/20240205/1053087326.html

"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным

"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным - 05.02.2024 Украина.ру

"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 5 февраля в ходе международной выставки вооружений World Defense Show прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран

2024-02-05T12:21

2024-02-05T12:21

2024-02-05T12:21

оружие

россия

новости

санкции

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/95/1018009553_0:154:3352:2040_1920x0_80_0_0_989bbcd75619cccb3055b4aa3736a248.jpg

"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и "Рособоронэкспорта" в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев.По его словам, в 2023 году "Рособоронэкспорт" участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил свыше 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

https://ukraina.ru/20240130/1052980695.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, россия, новости, санкции, запад