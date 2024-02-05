"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным - 05.02.2024 Украина.ру
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"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным
"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным - 05.02.2024 Украина.ру
"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 5 февраля в ходе международной выставки вооружений World Defense Show прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран
2024-02-05T12:21
2024-02-05T12:21
оружие
россия
новости
санкции
запад
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"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и "Рособоронэкспорта" в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев.По его словам, в 2023 году "Рособоронэкспорт" участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил свыше 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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оружие, россия, новости, санкции, запад
оружие, Россия, Новости, санкции, Запад

"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным

12:21 05.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкXX Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2016"
XX Международная выставка средств обеспечения безопасности государства Интерполитех - 2016 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 5 февраля в ходе международной выставки вооружений World Defense Show прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран
"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и "Рособоронэкспорта" в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев.
По его словам, в 2023 году "Рособоронэкспорт" участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил свыше 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.
Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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