https://ukraina.ru/20240205/1053087326.html
"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным
"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным - 05.02.2024 Украина.ру
"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 5 февраля в ходе международной выставки вооружений World Defense Show прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран
2024-02-05T12:21
2024-02-05T12:21
2024-02-05T12:21
оружие
россия
новости
санкции
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/95/1018009553_0:154:3352:2040_1920x0_80_0_0_989bbcd75619cccb3055b4aa3736a248.jpg
"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и "Рособоронэкспорта" в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев.По его словам, в 2023 году "Рособоронэкспорт" участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил свыше 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
https://ukraina.ru/20240130/1052980695.html
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/95/1018009553_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_915c3affd71b78deedf6e8db5f8d83e9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, россия, новости, санкции, запад
оружие, Россия, Новости, санкции, Запад
"Весь мир видит": гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил о превосходстве оружия РФ над западным
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 5 февраля в ходе международной выставки вооружений World Defense Show прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран
"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и "Рособоронэкспорта" в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев.
По его словам, в 2023 году "Рособоронэкспорт" участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил свыше 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.
Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.