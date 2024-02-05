https://ukraina.ru/20240205/1053084951.html

Бунт в полиции, Украина и Лисичанск. Главное на Украине на утро 5 февраля

Бунт в полиции, Украина и Лисичанск. Главное на Украине на утро 5 февраля - 05.02.2024 Украина.ру

Бунт в полиции, Украина и Лисичанск. Главное на Украине на утро 5 февраля

Украинские чиновники прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску, в результате которого погибли 28 мирных жителей. Спецподразделение ГУ Нацполиции Херсонской области взбунтовалось после того, как его решили слить с бригадой Нацгвардии "Ярость" ("Лють")

2024-02-05T09:59

2024-02-05T09:59

2024-02-05T18:07

эксклюзив

хроники

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Как впервые прокомментировала удар по пекарне в Лисичанске, в результате которого погибли 28 мирных жителей.В украинской «Лисичанской городской администрации» в комментарии изданию «Суспільне» заявили, что в помещении, по которому ударили Вооружённые силы Украины, действительно была пекарня.При этом украинские чиновники уверяют, что она работала «для нужд фронта», снабжая российскую армию.Также в «Лисичанской ГВА» заявили, что удар по пекарне был нанесён в то время, когда там якобы собрались оккупанты.«Прилёт был в то время, когда оккупанты собрались там. Тот список погибших, который гуляет по сети "Интернет", составляют в основном коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов», — заявили в Лисичанской ГВА.При этом украинские СМИ, со ссылкой на выехавших из города местных жителей, сообщили также, что в списке погибших есть и фамилия владельца пекарни.Ранее, днём 3 февраля, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по Лисичанску.«ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди. Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию. Три человека доставлены в больницу. Ещё несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших. Держу ситуацию под личным контролем. На месте работают сотрудники администрации Лисичанска. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — писал он в своём телеграм-канале в 17:54.Позднее СМИ стали сообщать об увеличении жертв удара украинских военных. Следующий день Пасечник объявил в республике траурным.«Уважаемые земляки! Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска. По последней информации, в результате удара украинских националистов по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — обратился глава ЛНР к луганчанам 4 февраля.Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, говоря о событиях в Лисичанске, призвала США опомниться и очнуться. Она напомнила о «прекрасных словах» из Декларации независимости США — документа, положившего «начало существованию Америки как государства».«И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то... отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят, — жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для чёрных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись», — заявила Симоньян.Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила, что направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).«В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) и подлежит уголовному наказанию», — рассказал Сердюкова РИА Новости.По словам омбудсмена, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.«Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т. д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур», — отметила Сердюкова.Тем временем в Лисичанске, как сообщил вице-премьер-министр России, Марат Хуснуллин, продолжаются восстановительные работы.Ярость против «Ярости»Вечером 4 февраля бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук опубликовал видео жёсткой перепалки в спецподразделении Нацполиции в Днепропетровской области.«Днепропетровщина. Высокие отношения начальства с подчинёнными в полиции области... До хаоса рукой подать? Сотрудники спецподразделений Нацполиции, экс-"Беркут" отказываются переходить в штурмовую бригаду "Ярость" (укр. "Лють" .— Ред.). На видео заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонос, оппонирует майор полиции Андрей Селко. Воевать полицейские спецназовцы готовы, летом принимали участие в контрнаступлении, но в исключительно в составе своего подразделения», — писал Мосейчук.На видео возмущённые спецназовцы спрашивали у Богоноса, чья инициатива — загнать их в «Ярость». Тот заявил, что это инициатива главкома ВСУ Валерия Залужного.«А при чём здесь Залужный? А каким он боком к МВД?» — возмутились спецназовцы.Они спросили у замначальника ГУ Нацполиции в области, разбирается ли он в законах.«Ты вспомни, из какого подразделения ты приехал и откуда ты пришёл. Ты гнида с Майдана!» — заявили Богоносу.На его вопрос, откуда спрашивающий, тот ответил, что из «Беркута».«Я защищал страну! Закон!» — утверждал украинский полицейский.Другой вспомнил о погибших от рук майдановцев.«А сколько на Майдане пацанов погибло. Ты скажи им, что они не герои были? Те мальчики, которых убивали там, которые были срочники! Тех, кто погиб под Верховной радой от гранаты!» — вспоминал украинский полицейский в ответ на обвинения Богоноса в том, что полицейские Днепропетровской области 20 лет протирали штаны.Ранее сами же украинские военнослужащие Нацгвардии сообщили о плачевном состоянии дел в бригадах «Гвардии наступления», в том числе и в «Ярости». По их словам, в бригаде не хватало вооружения и обмундирования.

https://ukraina.ru/20240202/1053060856.html

https://ukraina.ru/20240202/1053050047.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники