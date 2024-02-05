https://ukraina.ru/20240205/1053082437.html

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного

2024-02-05T08:24

2024-02-05T08:24

2024-02-05T08:24

валерий залужный

владимир зеленский

новости

украина

всу

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"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. <...> Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.

https://ukraina.ru/20240205/1053082049.html

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валерий залужный, владимир зеленский, новости, украина, всу