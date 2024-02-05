Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
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Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного
2024-02-05T08:24
2024-02-05T08:24
валерий залужный
владимир зеленский
новости
украина
всу
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"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. &lt;...&gt; Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
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валерий залужный, владимир зеленский, новости, украина, всу
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Украина, ВСУ

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ

08:24 05.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного
"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. <...> Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
07:42
Пушилин рассказал, к чему приведет противостояние Зеленского и ЗалужногоНа Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством. На это указал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 5 февраля РИА Новости
 
Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНовостиУкраинаВСУ
 
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