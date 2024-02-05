https://ukraina.ru/20240205/1053082437.html
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного
2024-02-05T08:24
2024-02-05T08:24
2024-02-05T08:24
валерий залужный
владимир зеленский
новости
украина
всу
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"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. <...> Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
https://ukraina.ru/20240205/1053082049.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, владимир зеленский, новости, украина, всу
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного
"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. <...> Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.