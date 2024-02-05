https://ukraina.ru/20240205/1053082049.html
Пушилин рассказал, к чему приведет противостояние Зеленского и Залужного
Пушилин рассказал, к чему приведет противостояние Зеленского и Залужного - 05.02.2024 Украина.ру
Пушилин рассказал, к чему приведет противостояние Зеленского и Залужного
На Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством. На это указал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 5 февраля РИА Новости
2024-02-05T07:42
2024-02-05T07:42
2024-02-05T07:42
валерий залужный
владимир зеленский
денис пушилин
украина
новости
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По его словам, киевский режим и ранее "славился такими противостояниями", но сегодня это "особенно обострилось"."Пиар-акции являются более доминирующими, нежели реально важные моменты для людей-жителей оставшейся части Украины. Поэтому сейчас мы видим противостояние, которое по факту есть между военным руководством и между Зеленским и членами его команды. К чему это приведет? Ну, скорее всего, у Зеленского пока хватит все же ресурсов Залужного отодвинуть. Удастся ли это сделать безболезненно в последующем в плане электоральных составляющих? Большой вопрос. Именно поэтому мы видим такие колебания сейчас - уволен, не уволен, подписано, не подписано, проводятся консультации, не проводятся", - сказал Пушилин.По его словам, на Украине уже потеряна возможность управлять внутренними процессами исходя из интересов жителей страны.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
https://ukraina.ru/20240205/1053077323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, владимир зеленский, денис пушилин, украина, новости
Пушилин рассказал, к чему приведет противостояние Зеленского и Залужного
На Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством. На это указал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 5 февраля РИА Новости
По его словам, киевский режим и ранее "славился такими противостояниями", но сегодня это "особенно обострилось".
"Пиар-акции являются более доминирующими, нежели реально важные моменты для людей-жителей оставшейся части Украины. Поэтому сейчас мы видим противостояние, которое по факту есть между военным руководством и между Зеленским и членами его команды. К чему это приведет? Ну, скорее всего, у Зеленского пока хватит все же ресурсов Залужного отодвинуть. Удастся ли это сделать безболезненно в последующем в плане электоральных составляющих? Большой вопрос. Именно поэтому мы видим такие колебания сейчас - уволен, не уволен, подписано, не подписано, проводятся консультации, не проводятся", - сказал Пушилин.
По его словам, на Украине уже потеряна возможность управлять внутренними процессами исходя из интересов жителей страны.
"То, что очень много внимания уделяется как раз позиции внешних сил, это в очередной раз подчеркивает, что Украина, потеряв свою субъектность, потеряла и возможность управлять внутренними процессами в полной мере, исходя из интересов самих жителей оставшейся части Украины. Теперь интересы внешних игроков, западных стран, кураторов - они являются более доминирующими, исходя в том числе из геополитических интересов", - подчеркнул Пушилин.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.