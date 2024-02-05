Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов - 05.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240205/1053062883.html
Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов
Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов - 05.02.2024 Украина.ру
Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов
Новая мобилизация на Украине нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-05T04:30
2024-02-05T04:30
новости
украина
мобилизация
всу
украинская армия
иностранные наемники
инвалиды
потери всу
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052616024_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_b95672bf72ac5a10fbb6391e8ded554c.jpg
Украина сама признает, что у них исчерпан ресурс добровольцев. Мобилизация нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Украинское командование создает различные бригады и корпусные командования, рассказал эксперт.Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Сейчас Украина пытается вернуть из Европы беженцев, а также призывать в армию ВСУ женщин и инвалидов, добавил Рожин.Есть еще проблема острая проблема ротации тех украинских солдат, которых мобилизовали в 2022 году. Идет отток иностранных наемников. Часть уехала в Израиль, а часть решила, что на Украине слишком плохие условия для работы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053058251.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052616024_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f01de748dc88622877d41fc9f8a562c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, всу, украинская армия, иностранные наемники, инвалиды, потери всу, сво, россия
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, украинская армия, иностранные наемники, инвалиды, потери ВСУ, СВО, Россия

Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов

04:30 05.02.2024
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP / Emilio Morenatti
Читать в
Новая мобилизация на Украине нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Украина сама признает, что у них исчерпан ресурс добровольцев. Мобилизация нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Украинское командование создает различные бригады и корпусные командования, рассказал эксперт.
"Да, с цифрами у них беда. Украина заявляет, что у них то 1 миллион, то 880 тысяч, то 600 с чем-то. Очевидно, что людей не хватает под все их задачи и запросы. Даже за деньги привлекать в армию становится проблематично", - подчеркнул журналист.
Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Сейчас Украина пытается вернуть из Европы беженцев, а также призывать в армию ВСУ женщин и инвалидов, добавил Рожин.
Есть еще проблема острая проблема ротации тех украинских солдат, которых мобилизовали в 2022 году. Идет отток иностранных наемников. Часть уехала в Израиль, а часть решила, что на Украине слишком плохие условия для работы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 17:02
Владимир Васильев: Даже если США "переставят стулья" в Киеве, Украина повторит судьбу "Титаника"Переформатирование в высших эшелонах власти на Украине воспримут с точки зрения стереотипов западной культуры как перестановку стульев на палубе "Титаника", считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУукраинская армияиностранные наемникиинвалидыпотери ВСУСВОРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
18:23Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине
17:59Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
17:58Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
17:39"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
17:27"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя
17:22Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?
17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ
17:15Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
16:59Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
16:52Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
16:46Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет
16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине
16:36Дональд Трамп и развал НАТО
16:20Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
16:19Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
16:02Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского
15:44Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
15:39Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло
14:55Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Лента новостейМолния