Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов
© AP / Emilio Morenatti
© AP / Emilio Morenatti
Новая мобилизация на Украине нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Украина сама признает, что у них исчерпан ресурс добровольцев. Мобилизация нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Украинское командование создает различные бригады и корпусные командования, рассказал эксперт.
"Да, с цифрами у них беда. Украина заявляет, что у них то 1 миллион, то 880 тысяч, то 600 с чем-то. Очевидно, что людей не хватает под все их задачи и запросы. Даже за деньги привлекать в армию становится проблематично", - подчеркнул журналист.
Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Сейчас Украина пытается вернуть из Европы беженцев, а также призывать в армию ВСУ женщин и инвалидов, добавил Рожин.
Есть еще проблема острая проблема ротации тех украинских солдат, которых мобилизовали в 2022 году. Идет отток иностранных наемников. Часть уехала в Израиль, а часть решила, что на Украине слишком плохие условия для работы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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