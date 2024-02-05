https://ukraina.ru/20240205/1053062883.html

Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов

Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов - 05.02.2024 Украина.ру

Отлов людей усилится: Борис Рожин рассказал, почему Украина отправляет на фронт женщин и инвалидов

Новая мобилизация на Украине нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-05T04:30

2024-02-05T04:30

2024-02-05T04:30

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Украина сама признает, что у них исчерпан ресурс добровольцев. Мобилизация нужна для восполнения потерь и формирования новых частей ВСУ. Украинское командование создает различные бригады и корпусные командования, рассказал эксперт.Поэтому отлов людей на улицах украинских городов будет усиливаться. Сейчас Украина пытается вернуть из Европы беженцев, а также призывать в армию ВСУ женщин и инвалидов, добавил Рожин.Есть еще проблема острая проблема ротации тех украинских солдат, которых мобилизовали в 2022 году. Идет отток иностранных наемников. Часть уехала в Израиль, а часть решила, что на Украине слишком плохие условия для работы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240202/1053058251.html

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новости, украина, мобилизация, всу, украинская армия, иностранные наемники, инвалиды, потери всу, сво, россия