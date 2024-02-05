https://ukraina.ru/20240205/1053062743.html
"Потери большие, результата нет": эксперт раскрыл, как Залужный провалил наступление ВСУ на Запорожье
"Потери большие, результата нет": эксперт раскрыл, как Залужный провалил наступление ВСУ на Запорожье - 05.02.2024 Украина.ру
"Потери большие, результата нет": эксперт раскрыл, как Залужный провалил наступление ВСУ на Запорожье
ВСУ понесли огромные потери в людях и технике в ходе наступления, но это не принесло даже оперативных результатов. Все это вызвало острый военный и политический кризис на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-05T05:10
2024-02-05T05:10
2024-02-05T05:10
новости
украина
наступление
запорожское направление
артемовск
александр сырский
валерий залужный
потери всу
всу
провал
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Наступлением ВСУ на Запорожском направлении командовал главком ВСУ Валерий Залужный. Во второй половине июня он оклемался после тяжелого ранения (именно тогда он появился на публике после месячного отсутствия), рассказал эксперт.А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который считается ставленником окружения президента Украины Владимира Зеленского, пытался добиться успеха под Артемовском. Если бы он добился этого успеха, у них была бы кандидатура, которую могли бы поставить вместо Залужного, добавил журналист.ВСУ понесли огромные потери в людях и технике, но это не принесло даже оперативных результатов. Все это вызвало острый военный и политический кризис на Украине. Ресурсы потрачены огромные, а результата нет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053052154.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, наступление, запорожское направление, артемовск, александр сырский, валерий залужный, потери всу, всу, провал, работино, командование
Новости, Украина, наступление, Запорожское направление, Артемовск, Александр Сырский, Валерий Залужный, потери ВСУ, ВСУ, провал, Работино, командование
"Потери большие, результата нет": эксперт раскрыл, как Залужный провалил наступление ВСУ на Запорожье
ВСУ понесли огромные потери в людях и технике в ходе наступления, но это не принесло даже оперативных результатов. Все это вызвало острый военный и политический кризис на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин