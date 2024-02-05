Командир роты о том, как "чушпаны" спасают на фронте товарищей, а маленькие задачи ведут к большой Победе
Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. Добровольцы рвутся в бой, не жалея себя, для солдата важно оставаться хладнокровным и молниеносно оценивать ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
У каждого подразделения есть своя задача, из этих маленьких задач и выстраивается путь к победе. Мотострелки на фронте стоят стеной, потому что без нас откроется дорога на важное направление, а от него противник попытается взять в клещи большое количество подразделений, рассказал офицер.
Что касается локальных побед, то для солдата важно лишь оставаться хладнокровным и молниеносно оценивать ситуацию. Это приходит с опытом, я сам часто ошибался в людях, добавил командир.
"Сидит такой, говоря трендовым сейчас словом "чушпан", и поговорить-то с ним не о чем, а в бою первый идёт, а из боя на себе товарища выносит… И сразу понимаешь, что плохо ты в людях разбираешься, это настоящий, а не сериальный пацан", - подчеркнул Француз.
Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. У меня в роте большинство — это добровольцы, которые рвутся в бой, не жалея себя. Страх и безнадежность им неведомы, эти бойцы готовы жизнь положить за победу, заключил собеседник издания Украина.ру.
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