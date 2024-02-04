Главное за ночь 4 февраля
09:10 04.02.2024 (обновлено: 09:21 04.02.2024)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену. Атакам подверглись 36 объектов в 13 населенных пунктах, среди которых Сана, Ходейда, Таиз, Дамар, Аль-Байда и Хаджа.
Израильские военные самолеты и артиллерия нанесли серию массированных ударов по южной части сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.
Палата представителей конгресса США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 миллиарда без новой помощи Украине. Администрация Байдена выступает против этого законопроекта, сообщил Белый дом.
Призыв члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь 29 из 705 депутатов законодательного органа Евросоюза.
Палата представителей конгресса США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 миллиарда без новой помощи Украине. Администрация Байдена выступает против этого законопроекта, сообщил Белый дом.
Призыв члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь 29 из 705 депутатов законодательного органа Евросоюза.
"Демократов в США и их медийных пропагандистов трясёт от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Путина", - заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию. Американский журналист Такер Карлсон уже три дня находится в Москве, его даже заметили в Большом театре.