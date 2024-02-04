Главное за ночь 4 февраля - 04.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240204/1053070656.html
Главное за ночь 4 февраля
Главное за ночь 4 февраля - 04.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-04T09:10
2024-02-04T09:21
новости
зарубежье
сша
владимир путин
сектор газа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049385369_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_dec45cc3fdb95542bd5234055ea931ca.jpg
США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену. Атакам подверглись 36 объектов в 13 населенных пунктах, среди которых Сана, Ходейда, Таиз, Дамар, Аль-Байда и Хаджа.Израильские военные самолеты и артиллерия нанесли серию массированных ударов по южной части сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.Палата представителей конгресса США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 миллиарда без новой помощи Украине. Администрация Байдена выступает против этого законопроекта, сообщил Белый дом.Призыв члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь 29 из 705 депутатов законодательного органа Евросоюза."Демократов в США и их медийных пропагандистов трясёт от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Путина", - заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию. Американский журналист Такер Карлсон уже три дня находится в Москве, его даже заметили в Большом театре.
сша
сектор газа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049385369_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_f8f1e9007eebe244abf45309f920eb37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, сша, владимир путин, сектор газа, украина
Новости, Зарубежье, США, Владимир Путин, сектор Газа, Украина

Главное за ночь 4 февраля

09:10 04.02.2024 (обновлено: 09:21 04.02.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену. Атакам подверглись 36 объектов в 13 населенных пунктах, среди которых Сана, Ходейда, Таиз, Дамар, Аль-Байда и Хаджа.
Израильские военные самолеты и артиллерия нанесли серию массированных ударов по южной части сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Палата представителей конгресса США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 миллиарда без новой помощи Украине. Администрация Байдена выступает против этого законопроекта, сообщил Белый дом.

Призыв члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь 29 из 705 депутатов законодательного органа Евросоюза.
"Демократов в США и их медийных пропагандистов трясёт от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Путина", - заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию. Американский журналист Такер Карлсон уже три дня находится в Москве, его даже заметили в Большом театре.
 
НовостиЗарубежьеСШАВладимир Путинсектор ГазаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
17:13Штурм Киева. Год 1919-й
17:00Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:48Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
16:38Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
15:50Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
15:11Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
15:02Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
14:32Польша готовится к разделу Украины - Рогов
13:54Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
13:16Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
12:59Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
12:55Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро
12:19ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
11:44Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
11:01В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
10:43Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
10:10Россия проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску - Захарова
09:58Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
09:56"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны
Лента новостейМолния