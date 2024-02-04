https://ukraina.ru/20240204/1052999616.html
Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке
Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке - 04.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком. Российская армия освободит этот город в любом случае, потому что сил потрачено очень много, цена высока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-04T07:00
2024-02-04T07:00
2024-02-04T07:00
новости
нато
авдеевка
всу
операция
россия
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Следующий по мощи укрепрайон ВСУ в Донбассе — это Славянско-Краматорская агломерация. Следовательно, оставление Авдеевки для украинского командования будет военным поражением."Но и с точки зрения пиара — это вторая "фортеця Бахмут". Подозреваю, что их цель не защищать земли Украины как таковые, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно максимально сточить российские подразделения об украинскую армию", - считает эксперт.На Западе всерьез заговорили о возможности формирования контингентов НАТО отдельных стран, которые в обозримом будущем могут участвовать в операции на Украине. Если смотреть в этом ключе, то вэсэушники гибнут, чтобы ослабить российскую армию перед каким-то более мощным выступлением западных стран.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, авдеевка, всу, операция, россия
Новости, НАТО, Авдеевка, ВСУ, операция, Россия
Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком. Российская армия освободит этот город в любом случае, потому что сил потрачено очень много, цена высока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Следующий по мощи укрепрайон ВСУ в Донбассе — это Славянско-Краматорская агломерация. Следовательно, оставление Авдеевки для украинского командования будет военным поражением.
"Но и с точки зрения пиара — это вторая "фортеця Бахмут". Подозреваю, что их цель не защищать земли Украины как таковые, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно максимально сточить российские подразделения об украинскую армию", - считает эксперт.
На Западе всерьез заговорили о возможности формирования контингентов НАТО отдельных стран, которые в обозримом будущем могут участвовать в операции на Украине. Если смотреть в этом ключе, то вэсэушники гибнут, чтобы ослабить российскую армию перед каким-то более мощным выступлением западных стран.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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