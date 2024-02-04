https://ukraina.ru/20240204/1052999616.html

Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке

Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке - 04.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке

Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком. Российская армия освободит этот город в любом случае, потому что сил потрачено очень много, цена высока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-04T07:00

2024-02-04T07:00

2024-02-04T07:00

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операция

россия

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Следующий по мощи укрепрайон ВСУ в Донбассе — это Славянско-Краматорская агломерация. Следовательно, оставление Авдеевки для украинского командования будет военным поражением."Но и с точки зрения пиара — это вторая "фортеця Бахмут". Подозреваю, что их цель не защищать земли Украины как таковые, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно максимально сточить российские подразделения об украинскую армию", - считает эксперт.На Западе всерьез заговорили о возможности формирования контингентов НАТО отдельных стран, которые в обозримом будущем могут участвовать в операции на Украине. Если смотреть в этом ключе, то вэсэушники гибнут, чтобы ослабить российскую армию перед каким-то более мощным выступлением западных стран.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, авдеевка, всу, операция, россия