Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке - 04.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке
Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке - 04.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком. Российская армия освободит этот город в любом случае, потому что сил потрачено очень много, цена высока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-04T07:00
2024-02-04T07:00
новости
нато
авдеевка
всу
операция
россия
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Следующий по мощи укрепрайон ВСУ в Донбассе — это Славянско-Краматорская агломерация. Следовательно, оставление Авдеевки для украинского командования будет военным поражением."Но и с точки зрения пиара — это вторая "фортеця Бахмут". Подозреваю, что их цель не защищать земли Украины как таковые, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно максимально сточить российские подразделения об украинскую армию", - считает эксперт.На Западе всерьез заговорили о возможности формирования контингентов НАТО отдельных стран, которые в обозримом будущем могут участвовать в операции на Украине. Если смотреть в этом ключе, то вэсэушники гибнут, чтобы ослабить российскую армию перед каким-то более мощным выступлением западных стран.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, авдеевка, всу, операция, россия
Новости, НАТО, Авдеевка, ВСУ, операция, Россия

Военный эксперт объяснил, ради какой операции НАТО против России ВСУ гибнут в Авдеевке

07:00 04.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Читать в
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком. Российская армия освободит этот город в любом случае, потому что сил потрачено очень много, цена высока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Следующий по мощи укрепрайон ВСУ в Донбассе — это Славянско-Краматорская агломерация. Следовательно, оставление Авдеевки для украинского командования будет военным поражением.
"Но и с точки зрения пиара — это вторая "фортеця Бахмут". Подозреваю, что их цель не защищать земли Украины как таковые, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно максимально сточить российские подразделения об украинскую армию", - считает эксперт.
На Западе всерьез заговорили о возможности формирования контингентов НАТО отдельных стран, которые в обозримом будущем могут участвовать в операции на Украине. Если смотреть в этом ключе, то вэсэушники гибнут, чтобы ослабить российскую армию перед каким-то более мощным выступлением западных стран.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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