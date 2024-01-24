https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html

Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок

Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок - 24.01.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок

Украинская сторона не чурается сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают, считает военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2024-01-24T14:15

2024-01-24T14:15

2024-01-24T14:15

интервью

самолет

белгородская область

пленные

всу

пво

авдеевка

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На борту упавшего в Белгородской области Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих. Все они погибли.По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит тремя ракетами, выпущенными из комплексов Patriot или IRIS T, которые находятся на вооружении ВСУ.- Алексей, к чему приведет очередной "подвиг" украинской ПВО, который произошел на фоне постоянных требований к западным союзникам предоставить еще больше зенитных ракет?- Не думаю, что теперь Запад перестанет давать средства ПВО Украине. Кроме того, я не уверен, что "за рулем" "Пэтриота" сидели украинские военнослужащие, вполне возможно, что американские. Тут есть два варианта. Первый – они увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто на борту. Второй вариант – кто-то из военнопленных представлял большую опасность для украинского режима. Надо смотреть списки, есть ли там не рядовые военнослужащие, офицеры, сотрудники специальных служб. Такими образом решили убрать всех разом.- Тем более опыт у них уже есть. В июле 2022 года также обстреляли колонию с украинскими военнопленными.- В прошлом году у них целый вертолет с высокопоставленными сотрудниками Минобороны рухнул под Киев. Они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают. Поэтому здесь надо рассматривать все варианты. Надо дождаться подтверждения от Минобороны, что самолет был сбит, а не потерпел крушение. Если украинско-американская ПВО сбила самолет с военнопленными, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать было нельзя.- А как это отзовется в сердцах украинских военных, которые находятся на фронте или на пути к нему?- А вот это зависит от того, как хорошо российские медиа, имеющие доступ в русскоязычный украинский сегмент, осветят эту тему. Противник у нас и меньшие поводы раскручивают до состояния национальной истерики. Теперь у нас есть возможность показать, за какого президента и какую страну они воюют, которая убивает своих военнослужащих, поданных на обмен.- Как бы вы оценили работу с военнопленными ВСУ у нас?- Это закрытая тема, этим занимаются ФСБ и УФСИН. Многие, находясь, в плену, понимают ошибочность своих убеждений. А насильно мобилизованных и убеждать не надо, они так прекрасно понимают, что их отправили на убой за ценности, которые им абсолютно чужды. А с кадровыми работают специально обученные люди.- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Авдеевке. По недавней информации, части российской армии завязали бои на окраинах города.- Поступили сообщения, что наш спецназ с нескольких точек вошел в Авдеевку для разведки боем. Это были сообщения из ТГ-каналов противника, но у нас никто это не опровергал. Очевидно, что готовится операция для дальнейшего освобождения Авдеевки. И с этой целью сходили посмотреть, какая обстановка сейчас там и можно ли проводить штурмовые действия. Уверен, что Авдеевку освободят, потому что сил потрачено очень много, цена высока. Авдеевку дожмут в любом случае.Авдеевка – крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком. Следующий по мощи укрепрайон у них – это Славянско-Краматорская агломерация. Следовательно, оставление Авдеевки будет военным поражением. Но и с точки зрения пиара – это вторая "фортеця Бахмут". Подозреваю, что их цель не защищать земли Украины как таковые, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно максимально сточить российские подразделения об российскую армию.На Западе всерьез заговорили о возможности формирования контингентов НАТО отдельных стран, которые в обозримом будущем могут участвовать в операции на Украине. Если смотреть в этом ключе, то всушники гибнут, чтобы ослабить российскую армию перед каким-то более мощным выступлением западных стран.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

https://ukraina.ru/20240124/1052868186.html

белгородская область

авдеевка

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Денис Рудометов

интервью, самолет, белгородская область, пленные, всу, пво, авдеевка, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )