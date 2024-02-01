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Залужного уволят до конца недели - CNN

Залужного уволят до конца недели - CNN - 01.02.2024 Украина.ру

Залужного уволят до конца недели - CNN

К концу текущей недели президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о смене главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Об этом 1 февраля сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные источники

2024-02-01T10:52

2024-02-01T10:52

2024-02-01T10:52

новости

валерий залужный

владимир зеленский

кирилл буданов

александр сырский

увольнение

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Это станет крупнейшей военной встряской со стороны Зеленского с начала СВО, отмечает CNN.Слухи об увольнении Залужного по Киеву разнеслись 29 января. По данным источников, в этот день Залужного вызвали на встречу в офис президента и сообщили ему об увольнении. Причиной такого решения стали разногласия, возникшие между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ после провала украинского контрнаступления в 2023 году и публичных высказываний Залужного о том, что "война с Россией зашла в тупик".Слухи об увольнении Залужного опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, а также и министерство обороны Украины, которое в своих соцсетях разместило сообщение "Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда"."Но, по словам одного из источников, на небольшом собрании в своем офисе в понедельник, на котором также присутствовал министр обороны Рустем Умеров, президент заявил, что "принял решение об увольнении главнокомандующего вооруженными силами". Эта информация соответствует другим отчетам, в том числе газетам The Washington Post и Financial Times", - отмечается в публикации.Зеленский предложил Залужному другую позицию, от которой тот отказался, передает CNN информацию, полученную от источников.Источники CNN утверждают, что в качестве возможных преемников обсуждаются два имени – нынешний глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, александр сырский, увольнение