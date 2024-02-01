Залужного уволят до конца недели - CNN - 01.02.2024 Украина.ру
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Залужного уволят до конца недели - CNN
Залужного уволят до конца недели - CNN - 01.02.2024 Украина.ру
Залужного уволят до конца недели - CNN
К концу текущей недели президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о смене главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Об этом 1 февраля сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные источники
2024-02-01T10:52
2024-02-01T10:52
новости
валерий залужный
владимир зеленский
кирилл буданов
александр сырский
увольнение
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Это станет крупнейшей военной встряской со стороны Зеленского с начала СВО, отмечает CNN.Слухи об увольнении Залужного по Киеву разнеслись 29 января. По данным источников, в этот день Залужного вызвали на встречу в офис президента и сообщили ему об увольнении. Причиной такого решения стали разногласия, возникшие между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ после провала украинского контрнаступления в 2023 году и публичных высказываний Залужного о том, что "война с Россией зашла в тупик".Слухи об увольнении Залужного опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, а также и министерство обороны Украины, которое в своих соцсетях разместило сообщение "Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда"."Но, по словам одного из источников, на небольшом собрании в своем офисе в понедельник, на котором также присутствовал министр обороны Рустем Умеров, президент заявил, что "принял решение об увольнении главнокомандующего вооруженными силами". Эта информация соответствует другим отчетам, в том числе газетам The Washington Post и Financial Times", - отмечается в публикации.Зеленский предложил Залужному другую позицию, от которой тот отказался, передает CNN информацию, полученную от источников.Источники CNN утверждают, что в качестве возможных преемников обсуждаются два имени – нынешний глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, александр сырский, увольнение
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Александр Сырский, увольнение

Залужного уволят до конца недели - CNN

10:52 01.02.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP
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К концу текущей недели президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о смене главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Об этом 1 февраля сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные источники
Это станет крупнейшей военной встряской со стороны Зеленского с начала СВО, отмечает CNN.
Слухи об увольнении Залужного по Киеву разнеслись 29 января. По данным источников, в этот день Залужного вызвали на встречу в офис президента и сообщили ему об увольнении. Причиной такого решения стали разногласия, возникшие между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ после провала украинского контрнаступления в 2023 году и публичных высказываний Залужного о том, что "война с Россией зашла в тупик".
Слухи об увольнении Залужного опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, а также и министерство обороны Украины, которое в своих соцсетях разместило сообщение "Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда".
"Но, по словам одного из источников, на небольшом собрании в своем офисе в понедельник, на котором также присутствовал министр обороны Рустем Умеров, президент заявил, что "принял решение об увольнении главнокомандующего вооруженными силами". Эта информация соответствует другим отчетам, в том числе газетам The Washington Post и Financial Times", - отмечается в публикации.
Зеленский предложил Залужному другую позицию, от которой тот отказался, передает CNN информацию, полученную от источников.
"Затем президент Украины подчеркнул свое решение, заявив, что тот факт, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того факта, что его снимают с нынешнего поста", - говорится в статье.
Источники CNN утверждают, что в качестве возможных преемников обсуждаются два имени – нынешний глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКирилл БудановАлександр Сырскийувольнение
 
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